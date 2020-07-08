В ГИБДД допустили повышение максимальной скорости на дорогах

"В ближайшей перспективе, я думаю, можно вполне говорить про увеличение скорости до 130 километров в час, а с развитием документов по стандартизации, технологии, уборке, содержанию и ремонту высокоскоростных дорог можно замахнуться и на 150 километров", — сказал он.