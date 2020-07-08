https://ria.ru/20200708/1574079372.html
В ГИБДД допустили повышение максимальной скорости на дорогах
Предельно допустимую скорость на некоторых трассах могут увеличить до 150 километров в час, заявил "Комсомольской правде" замначальника ГИБДД Олег Понарьин. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T19:56
2020-07-08T22:01
россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, гибдд мвд рф, общество
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости.
Предельно допустимую скорость на некоторых трассах могут увеличить до 150 километров в час, заявил
"Комсомольской правде" замначальника ГИБДД
Олег Понарьин.
"В ближайшей перспективе, я думаю, можно вполне говорить про увеличение скорости до 130 километров в час, а с развитием документов по стандартизации, технологии, уборке, содержанию и ремонту высокоскоростных дорог можно замахнуться и на 150 километров", — сказал он.
Понарьин отметил необходимость учитывать предел проектирования дороги. По его словам, для трасс первой категории, четырехполосных с разделительной полосой, он составляет 150 километров в час.
На прошлой неделе в "Автодоре" рассказали
о планах постепенно увеличить скоростной лимит на платных дорогах. Как отметил председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко
, с учетом нештрафуемого порога в 20 километров в час по трассе М-11 уже сейчас фактически можно разгоняться до отметки в 150 километров.
В июне глава Минтранса Евгений Дитрих также подчеркивал, что власти допускают увеличение максимальной скорости на Центральной кольцевой автодороге в Подмосковье до 150 километров в час.