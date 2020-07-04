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"Автодор" предложил увеличить скоростной лимит на платных трассах
"Автодор" планирует постепенно увеличить скоростной лимит на своих платных трассах до 150 километров в час, рассказал журналистам председатель правления... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T19:15
автодор
вячеслав петушенко
евгений дитрих
трасса м-4 "дон"
московская область (подмосковье)
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Учеными мужами ещё в СССР было доказано что человек управляет автомобилем до скорости 120 км/ч дальше авто управляет человеком - тем более на длительных расстояниях!
156
Вообще-то технический прогресс не стоит на месте. На Запорожце при 100 км. в час уже нельзя нормально управлять, на себе проверял На Мондео там же спокойно входит в поворот на 160 км. в час. Когда-то вообще запрещали ехать быстрей, чем 25км. в час, но человечество развивается, правда не всё.
118
57
трасса м-4 "дон"
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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автодор, вячеслав петушенко, евгений дитрих, трасса м-4 "дон", московская область (подмосковье)

"Автодор" предложил увеличить скоростной лимит на платных трассах

14:09 04.07.2020 (обновлено: 19:15 04.07.2020)
62817
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург
Автомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Автомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург. Архивное фото
ЛОСЕВО (Воронежская обл.), 4 июл — РИА Новости. "Автодор" планирует постепенно увеличить скоростной лимит на своих платных трассах до 150 километров в час, рассказал журналистам председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко.
Он пояснил, что сегодня на трассе М-11 разрешено ехать со скоростью 130 километров в час, учитывая нештрафуемый порог в 20 километров в час, получается скорость 150 километров в час.
"Но мы вышли с предложением, чтобы там выставлять именно 150 километров в час, потому что такая великая страна, как наша, имеет право иметь дороги, где разрешенная скорость 150 километров в час", — сказал Петушенко.
Он также подтвердил планы повысить скоростной лимит до тех же 150 километров в час на Центральной кольцевой автодороге в Подмосковье.
На обходе Лосево и Павловска сначала будет действовать ограничение в 110 километров в час, а когда водители привыкнут к новой дороге, скоростной лимит расширят до 130 километров в час и после этого — до 150 километров в час, как и на других отрезках платной трассы М-4 "Дон".
В конце июня министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что вопрос увеличения допустимой скорости на ЦКАД с 130 до 150 километров в час решат до конца года.
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АвтодорВячеслав ПетушенкоЕвгений ДитрихТрасса М-4 "Дон"Московская область (Подмосковье)
Популярные комментарии
Учеными мужами ещё в СССР было доказано что человек управляет автомобилем до скорости 120 км/ч дальше авто управляет человеком - тем более на длительных расстояниях!
4 июля, 15:07
ИИИсай Исаев
74720073
Вообще-то технический прогресс не стоит на месте. На Запорожце при 100 км. в час уже нельзя нормально управлять, на себе проверял На Мондео там же спокойно входит в поворот на 160 км. в час. Когда-то вообще запрещали ехать быстрей, чем 25км. в час, но человечество развивается, правда не всё.
4 июля, 15:18
TTTipys Tipys
821101420
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