В Ленинградской области возбудили дело после ДТП, в котором погиб ребенок

"В отношении 39-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" частью 4 статьей 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека в состоянии алкогольного опьянения)", - говорится в сообщении.