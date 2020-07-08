В Ленинградской области возбудили дело после ДТП, в котором погиб ребенок

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Следователи в Ленинградской области возбудили дело против мужчины, попавшего в ДТП, в результате которого погиб 12-летний ребенок, сообщается на сайте регионального СУСК.
По данным следствия, утром во вторник пьяный 39-летний мужчина двигался на автомобиле "Ока", переоборудованном кустарным способом под модель "Багги". Отмечается, что ехал он без государственных регистрационных знаков по автодороге Громово – поселок Приладожское в Приозерском районе. Мужчина выбрал скорость движения, которая не соответствует дорожным движения, и не справился с управлением. В результате автомобиль опрокинулся, а находящийся внутри мальчик скончался на месте от полученных травм.
"В отношении 39-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" частью 4 статьей 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека в состоянии алкогольного опьянения)", - говорится в сообщении.