Эксперты доказали законность переработки обедненного урана в России

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Обедненный гексафторид урана (ОГФУ) не относится к радиоактивным отходам, а является ценным сырьем, необходимым для развития не только атомной энергетики, но и других отраслей, его переработка в России законна, безопасна и целесообразна – такой доказательный вывод содержится в совместном докладе комиссии по экологии Общественного совета госкорпорации Обедненный гексафторид урана (ОГФУ) не относится к радиоактивным отходам, а является ценным сырьем, необходимым для развития не только атомной энергетики, но и других отраслей, его переработка в России законна, безопасна и целесообразна – такой доказательный вывод содержится в совместном докладе комиссии по экологии Общественного совета госкорпорации "Росатом" и эколого-правового центра "Беллона".

Презентация доклада прошла в среду в формате видеоконференции. Текст доклада имеется в распоряжении РИА Новости.

История вопроса

Природный уран состоит, главным образом, из изотопов уран-238 (около 99,3%) и уран-235 (около 0,7%). На урановом топливе, обогащенном по урану-235 на несколько процентов, сегодня работает подавляющее большинство реакторов АЭС в мире. В результате обогащения урана по урану-235 образуются обогащенный урановый продукт (поступающий на производство ядерного топлива) и обедненный гексафторид урана. ОГФУ не представляет радиационной опасности, поскольку его радиоактивность меньше, чем у природного урана.

В конце октября 2019 года в ряде СМИ появилась информация о транспортировке из Германии в Россию ОГФУ, принадлежащего европейскому консорциуму Urenco, в рамках сделки с компанией "Росатома" АО " Техснабэкспорт ". Ряд экологических организаций подняли вопрос, насколько безопасно обеспечено обращение ОГФУ на предприятиях атомной отрасли РФ.

"Росатом" тогда подробно разъяснил, что ввозимый в Россию из Европы обедненный гексафторид урана не является радиоактивными отходами, в результате дообогащения этого вещества в РФ остается стратегически важное сырье для атомной энергетики, при этом снижаются риски недозагрузки мощностей отечественных предприятий. Госкорпорация также организовала технические туры представителей общественности, в том числе экологов, на свои объекты по обращению с ОГФУ.

"Одной из причин повышенного интереса и беспокойства людей стало отсутствие у общественности объективной и своевременной информации и знаний о технологиях использования ОГФУ. Вопрос обращения с ОГФУ стал предметом рассмотрения на самом высоком уровне в атомном ведомстве и в регионах присутствия предприятий, на которых хранится или перерабатывается ОГФУ", - говорится в докладе.

В комиссии по экологии Общественного совета госкорпорации "Росатом" была создана рабочая группа, в которую приглашены представители таких экологических организаций, как российское отделение "Гринпис", "Беллона", "Российский Социально-экологический союз", "Гражданин", "Научно-исследовательский институт проблем экологии" и другие, а также представители образовательных и научных учреждений и организаций "Росатома". Было принято решение силами экспертов этих организаций подготовить информационный доклад по вопросам обращения с ОГФУ.

Каков статус ОГФУ в России?

В докладе особое внимание уделено статусу обедненного гексафторида урана, поскольку этот вопрос стал "камнем преткновения" между противниками использования зарубежного ОГФУ на предприятиях России и теми, кто считает, что технологии использования ОГФУ являются абсолютно приемлемыми в плане безопасности и законности.

"Основной вопрос, который постоянно обсуждается в информационном поле и среди общественности: что такое ОГФУ – сырье или радиоактивный отход? Получить на него ответ принципиально важно, поскольку если ОГФУ – это радиоактивный отход, то возникает вопрос о законности ввоза ОГФУ из-за рубежа в Россию", - отмечается в докладе.

Согласно федеральному закону "Об использовании атомной энергии" радиоактивными отходами являются "не подлежащие дальнейшему использованию материалы и вещества … содержание радионуклидов в которых превышает уровни, установленные в соответствии с критериями, установленными правительством Российской Федерации", напоминается в докладе.

Таким образом, следует выяснить, подлежит ли дальнейшему использованию обедненный гексафторид урана или нет, отмечается в докладе.

"Выясняя статус ОГФУ, необходимо учитывать заключения экспертов МАГАТЭ , согласно которым ОГФУ не является радиоактивным отходом и рассматривается в качестве полезного энергетического ресурса – дополнительного источника урана и фтора", - указывают авторы доклада.

Ценный материал

"ОГФУ является ядерным материалом. Благодаря высокой эффективности современной российской газоцентрифужной технологии обогащения эквивалент природного урана разных марок, нарабатываемый из ОГФУ на российских разделительных предприятиях, имеет привлекательную стоимость в сравнении с мировой ценой на природный уран и поэтому используется при изготовлении топлива для АЭС", - говорится в докладе.

Его авторы напоминают, что сейчас Россия реализует программу перехода к так называемому замкнутому ядерному топливному циклу с использованием энергетических реакторов на быстрых нейтронах. В таком цикле, как ожидается, будет создан "круговорот" ядерного топлива. В результате за счет расширенного воспроизводства ядерного "горючего" существенно увеличится топливная база атомной энергетики, а также появится возможность уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов.

В РФ на энергоблоке №4 Белоярской АЭС действует реактор на быстрых нейтронах БН-800. На нем начата практическая демонстрация использования обедненного урана в составе так называемого смешанного оксидного уран-плутониевого МОКС-топлива.

"Обедненный уран с увеличенным по сравнению с природным содержанием изотопа уран-238 является сырьем для атомной энергетики с реакторами на быстрых нейтронах. Таким образом, ОГФУ рассматривается как стратегический запас для существующей атомной энергетики … а также для замкнутого ядерного цикла, если он будет реализован", - говорится в докладе.

Кроме того, ОГФУ является ценным источником фтора, который может использоваться не только в атомной энергетике – собственно для производства гексафторида урана, но и в других, неядерных отраслях промышленности – например, в производстве озонобезопасных хладонов, для травления печатных плат и микросхем, в качестве легирующих добавок при создании высокопрочных сталей. Широкое применение фтор находит в фармацевтической промышленности при синтезе различных медицинских препаратов и косметических средств, отмечается в докладе. "Поэтому переработка ОГФУ представляет коммерческий интерес", - говорится в документе.

Все это свидетельствует о том, что "обедненный гексафторид урана используется во многих областях российской промышленности как полезный ресурс, что, согласно выше упомянутым нормативным правовым актам, исключает его из категории радиоактивных отходов", подчеркивается в докладе.

"Именно такая классификация ОГФУ позволяет сегодня заключать контракты между компаниями на его импорт в качестве сырья, в том числе и на ввоз ОГФУ на территорию России", - указывают авторы доклада.

Беспочвенные страхи

Отдельная часть доклада посвящена обоснованию безопасности работ с обедненным гексафторидом урана в РФ. Как отмечается в документе, ОГФУ в России хранится в емкостях, устойчивых к экстремальным механическим воздействиям, высокой температуре и коррозии. Кроме этого, осуществляется техническая эксплуатация территории, на которой хранится ОГФУ, инвентарный контроль.

Научные исследования, которые проводятся в области безопасного хранения ОГФУ, направлены на совершенствование систем мониторинга, технического диагностирования и контроля состояния контейнеров, технологий обращения с дефектными емкостями, выявленными при хранении. Кроме того, продолжаются исследования для обоснования возможности продления назначенного срока эксплуатации контейнеров российского производства свыше 80 лет.

На площадках хранения постоянно осуществляют радиационный контроль емкостей с ОГФУ, а безопасность технологии его хранения подтверждается лицензиями Ростехнадзора , выдаваемыми предприятиям.

"Следует заметить, что, в отличие от транспортировок нефти, газа, ядохимикатов и других опасных грузов, за всю историю (более 60 лет) перевозок ОГФУ по территории России (и СССР) не было ни одного инцидента и аварии на автомобильном и железнодорожном транспорте", - отмечается в докладе.

В тексте доклада оценена вероятность наступления гипотетической аварии (падение тяжелого самолета на площадку хранения или на эшелон с грузом ОГФУ) – это один шанс из ста миллионов.

При этом, для сравнения, в документе приведена вероятность падения сверху на человека предмета или небесного тела (которая, по оценкам ученых Гринвичской обсерватории, составляет порядка одного на десять миллионов в год), а также вероятность погибнуть в результате дорожно-транспортного происшествия в России (которая в 2019 году составляла одну тысячную в год).