В ООП назвали сроки начала аннексии палестинских территорий

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Израиль может перейти к практическим шагам по аннексии палестинских территорий в рамках так называемой сделки века с 26 июля, заявил в среду член Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины , генеральный секретарь Палестинского фронта народной борьбы Ахмед аль-Мадждалани.

"По последней информации, практические шаги по аннексии палестинских территорий (Израилем) могут начаться примерно в период с 26 по 30 июля. Мы, естественно, как государство Палестина, будем выступать против",- заявил аль- Мадждалани в ходе онлайн встречи "Палестина: что дальше?", организованной при поддержке Института Востоковедения РАН

Политик отметил, что Палестина готова к переговорам по достижению мира - в рамках Ближневосточного квартета, и не пойдет ни на какие уступки по так называемой "сделке века".

"Мы готовы и далее участвовать в работе ближневосточного квартета - при соблюдении норм международного права. Мы используем любой шанс для достижения мира. Но мы полностью отвергаем план аннексии, изложенный в так называемой "сделке века". Отвергаем планы экспансии. Мы землей и территориями не торгуем", - подчеркнул аль-Маджалани.

Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу-Дис в восточном пригороде Иерусалима.

Палестинцы и ряд стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН . Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.