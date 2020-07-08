В ООП назвали сроки начала аннексии палестинских территорий

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Израиль может перейти к практическим шагам по аннексии палестинских территорий в рамках так называемой сделки века с 26 июля, заявил в среду член Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины, генеральный секретарь Палестинского фронта народной борьбы Ахмед аль-Мадждалани.
"По последней информации, практические шаги по аннексии палестинских территорий (Израилем) могут начаться примерно в период с 26 по 30 июля. Мы, естественно, как государство Палестина, будем выступать против",- заявил аль- Мадждалани в ходе онлайн встречи "Палестина: что дальше?", организованной при поддержке Института Востоковедения РАН.
Политик отметил, что Палестина готова к переговорам по достижению мира - в рамках Ближневосточного квартета, и не пойдет ни на какие уступки по так называемой "сделке века".
"Мы готовы и далее участвовать в работе ближневосточного квартета - при соблюдении норм международного права. Мы используем любой шанс для достижения мира. Но мы полностью отвергаем план аннексии, изложенный в так называемой "сделке века". Отвергаем планы экспансии. Мы землей и территориями не торгуем", - подчеркнул аль-Маджалани.
Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу-Дис в восточном пригороде Иерусалима.
Палестинцы и ряд стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
Аббас 19 мая заявил, что Палестина решила расторгнуть все договоренности с Израилем и США на фоне намерений израильского правительства присоединить палестинские земли.