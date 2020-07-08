Ульяновская область расширяет меры социальной поддержки семей

УЛЬЯНОВСК, 8 июл – РИА Новости. Ульяновская область проводит последовательную модернизацию всей системы обеспечения социальной поддержки семей, материнства и детства, сообщил в среду на своей странице в соцсети губернатор Сергей Морозов.

В День семьи, любви и верности глава региона поздравил победителей ежегодной акции "Роди патриота в День России".

"Сегодня я поздравил ульяновские семьи, которые участвовали в акции, и вручил им подарки. Спасибо нашим медикам, соцработникам, педагогам и всем, благодаря кому мы проводим эту акцию вот уже 15 лет. Особенно приятно было сегодня вручить паспорта детям, которые родились 12 июня в далеком 2006 году", - написал глава региона.

Он отметил, что в области ежегодно расширяются меры поддержки семей.

"С 1 июля мы ввели дополнительную меру, предусматривающую единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей женщинам до 25 лет при рождении первого ребенка. Еще одним направлением нашей деятельности является последовательная модернизация всей системы обеспечения социальной поддержки семей, материнства и детства. Во-первых, мы меняем законодательство. По моему поручению готовится региональный законопроект, согласно которому муниципальные образования будут обязаны обеспечивать детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому, двухразовым питанием. Либо компенсировать семьям эти расходы", - пояснил Морозов.

Кроме того, в области продлен до 31 декабря 2026 года срок действия регионального закона о капитале "Семья" и начинается реализация программы воспитания подрастающего поколения. В регионе также готовятся к проведению серьезной реформы всей системы обеспечения полноценным питанием как детей до трех лет, так и кормящих матерей и даже беременных женщин.

"В самое ближайшее время в Ульяновской области будет запущена новая система медико-социального сопровождения беременных женщин и семей с детьми первого года жизни", - отметил Морозов.

По словам губернатора, правительство региона также разработало целый комплекс мер и законодательных инициатив по работе с неполными семьями и должниками, уклоняющимися от уплаты алиментов.