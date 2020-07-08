Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ульяновская область
Ульяновская область
https://ria.ru/20200708/1574074644.html
Ульяновская область расширяет меры социальной поддержки семей
Ульяновская область проводит последовательную модернизацию всей системы обеспечения социальной поддержки семей, материнства и детства, сообщил в среду на своей... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T18:28
ульяновская область
ульяновская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/131969/71/1319697165_0:190:2000:1315_1400x0_80_0_0_3ed5e157dd1f964d5fa3a149e7c7c588.jpg
https://ria.ru/20200706/1573949506.html
ульяновская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/131969/71/1319697165_0:190:2000:1315_1400x0_80_0_0_3ed5e157dd1f964d5fa3a149e7c7c588.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/131969/71/1319697165_119:0:1899:1335_1400x0_80_0_0_9df2b39aa7e00e67822be0f3804f30d9.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/131969/71/1319697165_341:0:1676:1335_1400x0_80_0_0_930e82ebf133bf0aa5754978fa469fe6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ульяновская область

Ульяновская область расширяет меры социальной поддержки семей

18:28 08.07.2020
149
© Fotolia / myskina6Вид Ульяновска
Вид Ульяновска
© Fotolia / myskina6
УЛЬЯНОВСК, 8 июл – РИА Новости. Ульяновская область проводит последовательную модернизацию всей системы обеспечения социальной поддержки семей, материнства и детства, сообщил в среду на своей странице в соцсети губернатор Сергей Морозов.
В День семьи, любви и верности глава региона поздравил победителей ежегодной акции "Роди патриота в День России".
"Сегодня я поздравил ульяновские семьи, которые участвовали в акции, и вручил им подарки. Спасибо нашим медикам, соцработникам, педагогам и всем, благодаря кому мы проводим эту акцию вот уже 15 лет. Особенно приятно было сегодня вручить паспорта детям, которые родились 12 июня в далеком 2006 году", - написал глава региона.
Он отметил, что в области ежегодно расширяются меры поддержки семей.
"С 1 июля мы ввели дополнительную меру, предусматривающую единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей женщинам до 25 лет при рождении первого ребенка. Еще одним направлением нашей деятельности является последовательная модернизация всей системы обеспечения социальной поддержки семей, материнства и детства. Во-первых, мы меняем законодательство. По моему поручению готовится региональный законопроект, согласно которому муниципальные образования будут обязаны обеспечивать детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому, двухразовым питанием. Либо компенсировать семьям эти расходы", - пояснил Морозов.
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов
6 июля, 13:02
Ульяновский губернатор предложил провести форум городов трудовой доблести
Кроме того, в области продлен до 31 декабря 2026 года срок действия регионального закона о капитале "Семья" и начинается реализация программы воспитания подрастающего поколения. В регионе также готовятся к проведению серьезной реформы всей системы обеспечения полноценным питанием как детей до трех лет, так и кормящих матерей и даже беременных женщин.
"В самое ближайшее время в Ульяновской области будет запущена новая система медико-социального сопровождения беременных женщин и семей с детьми первого года жизни", - отметил Морозов.
По словам губернатора, правительство региона также разработало целый комплекс мер и законодательных инициатив по работе с неполными семьями и должниками, уклоняющимися от уплаты алиментов.
Наряду с другими мерами поддержки, в области разрабатывают комплексную региональную программу оказания паллиативной (поддерживающей) помощи детям.
000000
Обсудить 0
Ульяновская областьУльяновская область
Рекомендуем
Люди катаются на моторной лодке
Владимирские депутаты снизили налог на лодки с двигателем до 100 л. с.
Фотокнига Память Победы. Хранить вечно
Проект радио Sputnik победил в конкурсе СМИ "Патриот России – 2020"
Виды Тюмени
В Тюменской области создан совет по культуре муниципальных образований
Лес
Тюменская область получила 10 беспилотников для охраны лесов
Григорий Рапота
Рапота рассказал о трудностях при согласовании взаимного признания виз
Онлайн-лекция на тему Влияние пандемии на медиасферу и вызовы, стоящие перед индустрией
Индийские студенты обсудили на SputnikPro влияние пандемии на СМИ
Минск
Рапота: инвесторов интересует проект ВСМ Петербург — Гамбург через Минск
Официальный интернет-портал государственных услуг
Соцсети могут присоединить к системе идентификации портала госуслуг
Иван Сафронов
В СПЧ следят за делом Сафронова
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Памфилова пообещала разоблачить фейки "политических содержанок"
Тайбэй 101 - рукотворный символ Тайваня
Москва наращивает экспорт электронных интегральных схем на Тайвань
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин оценил перспективы восстановления рынка труда
Пассажирский самолет Boeing 777
Нидерланды закрыли границы для въезжающих из Сербии и Черногории
Сочи
В Сочи спрогнозировали формирование смерчей над морем
Зарубежные страны. Нидерланды. Амстердам
СМИ: в Нидерландах во время протеста полиция арестовала десятки фермеров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Марокко частично открывает морские и воздушные границы с 14 июля
01:36СБ ООН не поддержал резолюцию России по Сирии
01:22В подмосковной Рузе более 50 человек эвакуировали из-за прорыва дамбы
01:00В США начались испытания "Ремдесивира" с применением ингаляции
00:58В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек
00:49"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
00:47ЕСПЧ отказался давать указания Еревану сохранить полномочия судей КС
00:38В Белграде на протестах ранили десять полицейских
00:32В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
00:30В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
00:27В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтепродукта"
23:59Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
23:57В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
23:55ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
23:50Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
23:41Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
23:38В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
23:31В Казани загорелись административное здание и ангар "Казаньнефтепродукта"
23:28Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами
23:23В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом
Лента новостейМолния