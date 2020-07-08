Токаев призвал граждан не закупать лекарства впрок

АЛМА-АТА, 8 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев , выступая в среду с обращением к гражданам в телевизионном эфире, призвал их не закупать лекарства впрок, подогревая ажиотажный спрос на них на фоне роста заболеваемости коронавирусом

"В ближайшие дни проблема с лекарственным обеспечением будет решена. Вновь обращаюсь с просьбой к гражданам не паниковать, не закупать лекарства впрок, создавая ажиотажный спрос на них", - заявил глава государства.

По данным президента, с целью оперативного обеспечения страны медикаментами сокращены сроки и упрощены процедуры сертификации лекарственных препаратов, а также продлено действие специального порядка государственных закупок способом из одного источника для противоэпидемиологических нужд.

Кроме того, упрощен порядок разового ввоза противовирусных лекарственных средств, не имеющих регистрации в Казахстане, такие заявки рассматриваются в течение суток. Ускорена процедура регистрации новых препаратов отечественных товаропроизводителей для лечения коронавирусной инфекции.

"Все эти меры позволяют быстрее и эффективнее доводить необходимые препараты до больниц и аптечных сетей", - сказал Токаев. В целом, на закуп лекарственных препаратов, аппаратов искусственной вентиляции легких, стимулирование медработников и другие неотложные меры направляется не менее 150 миллиардов тенге (370 миллионов долларов).

"Сейчас крайне важно не допускать панику в обществе. Некоторые бессовестные дельцы пытаются воспользоваться непростой ситуацией и заработать на этом. Ими создается искусственный ажиотаж и намеренно завышаются цены на столь нужные медицинские препараты", - отметил Токаев, напомнив, что поручил правоохранительным органам привлекать к ответственности лиц, занимающихся спекуляцией лекарствами.

В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1376 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 51 059. Зафиксированы 264 случая смерти из-за коронавируса.