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Токаев призвал граждан не закупать лекарства впрок
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая в среду с обращением к гражданам в телевизионном эфире, призвал их не закупать лекарства впрок, подогревая... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T18:26
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коронавирус covid-19
касым-жомарт токаев
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коронавирус covid-19, касым-жомарт токаев, коронавирусы, здоровье - общество, казахстан, общество

Токаев призвал граждан не закупать лекарства впрок

18:26 08.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
АЛМА-АТА, 8 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая в среду с обращением к гражданам в телевизионном эфире, призвал их не закупать лекарства впрок, подогревая ажиотажный спрос на них на фоне роста заболеваемости коронавирусом.
"В ближайшие дни проблема с лекарственным обеспечением будет решена. Вновь обращаюсь с просьбой к гражданам не паниковать, не закупать лекарства впрок, создавая ажиотажный спрос на них", - заявил глава государства.
По данным президента, с целью оперативного обеспечения страны медикаментами сокращены сроки и упрощены процедуры сертификации лекарственных препаратов, а также продлено действие специального порядка государственных закупок способом из одного источника для противоэпидемиологических нужд.
Кроме того, упрощен порядок разового ввоза противовирусных лекарственных средств, не имеющих регистрации в Казахстане, такие заявки рассматриваются в течение суток. Ускорена процедура регистрации новых препаратов отечественных товаропроизводителей для лечения коронавирусной инфекции.
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"Все эти меры позволяют быстрее и эффективнее доводить необходимые препараты до больниц и аптечных сетей", - сказал Токаев. В целом, на закуп лекарственных препаратов, аппаратов искусственной вентиляции легких, стимулирование медработников и другие неотложные меры направляется не менее 150 миллиардов тенге (370 миллионов долларов).
"Сейчас крайне важно не допускать панику в обществе. Некоторые бессовестные дельцы пытаются воспользоваться непростой ситуацией и заработать на этом. Ими создается искусственный ажиотаж и намеренно завышаются цены на столь нужные медицинские препараты", - отметил Токаев, напомнив, что поручил правоохранительным органам привлекать к ответственности лиц, занимающихся спекуляцией лекарствами.
В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1376 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 51 059. Зафиксированы 264 случая смерти из-за коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Касым-Жомарт ТокаевКоронавирусыЗдоровье - ОбществоКазахстанОбщество
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