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В Подмосковье с 1 августа откроются образовательные учреждения
Образовательные учреждения Московской области могут открыться с 1 августа, соответствующее постановление размещено на сайте областного правительства. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T19:06
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РИА Новости
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353
60
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социальный навигатор, сн_образование, московская область (подмосковье), образование - общество, общество

В Подмосковье с 1 августа откроются образовательные учреждения

18:25 08.07.2020 (обновлено: 19:06 08.07.2020)
484
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудница школы проводит санитарную обработку класса в школе города Читы
Сотрудница школы проводит санитарную обработку класса в школе города Читы
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Образовательные учреждения Московской области могут открыться с 1 августа, соответствующее постановление размещено на сайте областного правительства.
Согласно документу, все образовательные учреждения, расположенные на территории Подмосковья, могут возобновить работу с 1 августа.
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