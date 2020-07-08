https://ria.ru/20200708/1574074499.html
В Подмосковье с 1 августа откроются образовательные учреждения
Образовательные учреждения Московской области могут открыться с 1 августа, соответствующее постановление размещено на сайте областного правительства. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T18:25
2020-07-08T19:06
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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социальный навигатор, сн_образование, московская область (подмосковье), образование - общество, общество