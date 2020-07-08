Консультации глав МИД России и "тройки" АС пройдут в 2021 году

Кроме того, министры заявили о важном значении "принципов равноправия и самоопределения народов, выступили решительно против современных форм и практик ксенофобии, расизма, неоколониализма и нацизма".

Они также подтвердили, что второй саммит Россия – Африка пройдет в 2022 году на африканском континенте. "Они договорились, что конкретные сроки и место его проведения будут согласованы в ходе их следующих политических консультаций после того, как будет избран председатель Афросоюза на 2022 год", - указывается в совместном заявлении.