"Р-Фарм" направит "Коронавир" в регионы после получения регистрации

"Сразу после получения регистрационного удостоверения препарат будет отправлен в регионы и начнет применяться в передовых стационарах Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля и других", - сообщили в "Р-Фарм". Как пояснили в компании, "Коронавир" является одним из первых препаратов в России и в мире, который борется не с осложнениями, вызываемыми SARS-CoV-2, а непосредственно с самим вирусом.

Препарат будет производиться в Ярославле, производство организовано при участии Фонда развития промышленности, рассказали в компании. "Коронавир" может применяться только в условиях стационара, следует из госреестра лекарственных средств. Среди противопоказаний: беременность и планирование беременности, период грудного вскармливания, тяжелая почечная и печеночная недостаточности. Препарат нельзя использовать лицам до 18 лет.

Как пояснили в компании, препарат ингибирует вирусную РНК-полимеразу, участвующую в воспроизведении вируса. "Высокая эффективность препарата подтверждена в ходе клинического исследования, проведенного у пациентов с COVID-19 легкого и среднетяжелого течения, которое включало амбулаторную и госпитальную когорты пациентов", - сказали в компании, уточнив, что в исследовании принимают участие 168 человек.

Так, в группе амбулаторных пациентов на седьмой день терапии клиническое улучшение достигалось у 55% пациентов, получавших "Коронавир", в то время как в группе сравнения, в которой применялась "стандартная" этиотропная терапия (противовирусные, блокаторы репликации вируса) – лишь у 20%. "Значимая разница по этому параметру между группами сохранялась и на 14-й день исследования, указывая на то, что выздоровление при применении "Коронавира" происходит быстрее", - сообщили в компании.