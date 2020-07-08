"Р-Фарм" направит "Коронавир" в регионы после получения регистрации

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Препарат от COVID-19 "Коронавир" будет направлен в стационары Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля и других регионов после получения регистрационного удостоверения, заявили РИА Новости в фармкомпании "Р-Фарм".
Третий российский препарат от COVID-19 с международным непатентованным наименованием фавипиравир получил одобрение Минздрава РФ. Торговое наименование препарата - "Коронавир", производитель - компания "Р-Фарм", следует из информации в государственном реестре лекарственных средств. Первый препарат на основе фавипиравира был одобрен в конце мая, это "Авифавир" производства РФПИ и "ХимРара". Второй - "Арепливир" компании "Промомед" - в июне. Все лекарства имеют временную регистрацию до 1 января 2021 года.
"Сразу после получения регистрационного удостоверения препарат будет отправлен в регионы и начнет применяться в передовых стационарах Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля и других", - сообщили в "Р-Фарм". Как пояснили в компании, "Коронавир" является одним из первых препаратов в России и в мире, который борется не с осложнениями, вызываемыми SARS-CoV-2, а непосредственно с самим вирусом.
Препарат будет производиться в Ярославле, производство организовано при участии Фонда развития промышленности, рассказали в компании. "Коронавир" может применяться только в условиях стационара, следует из госреестра лекарственных средств. Среди противопоказаний: беременность и планирование беременности, период грудного вскармливания, тяжелая почечная и печеночная недостаточности. Препарат нельзя использовать лицам до 18 лет.
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"Появление в России такого препарата как "Коронавир" неоценимо важно не только с точки зрения заботы о здоровье самого пациента. Способность "Коронавира" быстро блокировать размножение вируса позволяет снижать скорость его дальнейшего распространения в популяции и обеспечивать безопасность окружающих", – отметил председатель совета директоров "Р-Фарм" Алексей Репик.
Как пояснили в компании, препарат ингибирует вирусную РНК-полимеразу, участвующую в воспроизведении вируса. "Высокая эффективность препарата подтверждена в ходе клинического исследования, проведенного у пациентов с COVID-19 легкого и среднетяжелого течения, которое включало амбулаторную и госпитальную когорты пациентов", - сказали в компании, уточнив, что в исследовании принимают участие 168 человек.
Так, в группе амбулаторных пациентов на седьмой день терапии клиническое улучшение достигалось у 55% пациентов, получавших "Коронавир", в то время как в группе сравнения, в которой применялась "стандартная" этиотропная терапия (противовирусные, блокаторы репликации вируса) – лишь у 20%. "Значимая разница по этому параметру между группами сохранялась и на 14-й день исследования, указывая на то, что выздоровление при применении "Коронавира" происходит быстрее", - сообщили в компании.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.