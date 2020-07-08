В Петербурге задержали мужчину, оправдывавшего теракт из дела Прокопьевой

МОСКВА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Мужчина, который оправдывал теракт, произошедший в октябре 2018 года в Архангельской области, задержан в Санкт-Петербурге, сообщает главк СК РФ по городу.
По версии следствия, петербуржец 1997 года рождения с ноября 2018 года по октябрь 2019 года размещал в соцсети "ВКонтакте" материалы, которые оправдывают и поощряют террористические действия в Архангельской области. По данным следствия, он признавал "правильными и нуждающимися в поддержке и подражании идеологию и практику терроризма". Ему предъявлено обвинение по статье "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".
"В настоящее время ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, сейчас подозреваемый помещен под арест. "Подозреваемый арестован", - отмечается в сообщении ГУ МВД.
В Архангельске 31 октября 2018 года произошел взрыв у входа в здание ФСБ, устроенный 17-летним подростком: он погиб, а три сотрудника спецслужбы получили ранения. Следственный комитет признал взрыв терактом. Рассуждения об этом инциденте стоили псковской журналистке Светлане Прокопьевой уголовного дела о публичном оправдании терроризма с использованием СМИ. На этой неделе суд оштрафовал ее на 500 тысяч рублей, хотя обвинение просило шести лет колонии.