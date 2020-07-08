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В Петербурге задержали мужчину, оправдывавшего теракт из дела Прокопьевой
Мужчина, который оправдывал теракт, произошедший в октябре 2018 года в Архангельской области, задержан в Санкт-Петербурге, сообщает главк СК РФ по городу. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T18:07
светлана прокопьева
следственный комитет россии (ск рф)
архангельская область
архангельск
санкт-петербург
происшествия
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архангельская область
архангельск
санкт-петербург
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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светлана прокопьева, следственный комитет россии (ск рф), архангельская область, архангельск, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге задержали мужчину, оправдывавшего теракт из дела Прокопьевой

18:07 08.07.2020
288
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
МОСКВА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Мужчина, который оправдывал теракт, произошедший в октябре 2018 года в Архангельской области, задержан в Санкт-Петербурге, сообщает главк СК РФ по городу.
По версии следствия, петербуржец 1997 года рождения с ноября 2018 года по октябрь 2019 года размещал в соцсети "ВКонтакте" материалы, которые оправдывают и поощряют террористические действия в Архангельской области. По данным следствия, он признавал "правильными и нуждающимися в поддержке и подражании идеологию и практику терроризма". Ему предъявлено обвинение по статье "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".
Светлана Прокопьева
6 июля, 14:49
"Репортеры без границ" прокомментировали приговор журналистке Прокопьевой
"В настоящее время ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, сейчас подозреваемый помещен под арест. "Подозреваемый арестован", - отмечается в сообщении ГУ МВД.
В Архангельске 31 октября 2018 года произошел взрыв у входа в здание ФСБ, устроенный 17-летним подростком: он погиб, а три сотрудника спецслужбы получили ранения. Следственный комитет признал взрыв терактом. Рассуждения об этом инциденте стоили псковской журналистке Светлане Прокопьевой уголовного дела о публичном оправдании терроризма с использованием СМИ. На этой неделе суд оштрафовал ее на 500 тысяч рублей, хотя обвинение просило шести лет колонии.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир
6 июля, 19:30
В ОБСЕ считают, что приговор Прокопьевой создает опасный прецедент
3700002
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Светлана ПрокопьеваСледственный комитет России (СК РФ)Архангельская областьАрхангельскСанкт-ПетербургПроисшествия
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