В Петербурге задержали мужчину, оправдывавшего теракт из дела Прокопьевой

По версии следствия, петербуржец 1997 года рождения с ноября 2018 года по октябрь 2019 года размещал в соцсети "ВКонтакте" материалы, которые оправдывают и поощряют террористические действия в Архангельской области. По данным следствия, он признавал "правильными и нуждающимися в поддержке и подражании идеологию и практику терроризма". Ему предъявлено обвинение по статье "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".