https://ria.ru/20200708/1574073374.html
В Москве задержали Петра Верзилова
Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в среду, что его вновь задержали в Москве, по какому поводу — пока не ясно. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T18:04
2020-07-08T22:22
петр верзилов
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200622/1573289193.html
https://ria.ru/20200622/1573322649.html
Алина Эн
Что с ними все как с маленькими детьми! Нужно как в штатах,2 часа собрать барахло и вон из страны! К своим Канадским братьям.
130
Сергей Смирнов
Неплохо бы и всех остальных сотрудников Медиазоны прошерстить, наверняка там у каждого первого если не канадский то американский или израильский паспорт.
126
22
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1573999052_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_4744b458e138f9044095c2625754567f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр верзилов, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости.
Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов
сообщил в среду, что его вновь задержали в Москве
, по какому поводу — пока не ясно.
"Меня задержали после выхода с эфира "Эха Москвы"... Работает СК
", — написал
Верзилов в своем Twitter-аккаунте.
Правоохранительные органы ситуацию пока не комментировали.
На днях СК России объявил о возбуждении против Верзилова уголовного дела из-за того, что он не уведомил миграционную службу о своем канадском паспорте. Он находится под подпиской о невыезде. Реальный срок Верзилову не грозит, максимум штраф или исправительные работы.
Сам активист себя виновным не признает: как объяснял РИА Новости его адвокат Леонид Соловьев, Верзилов "действительно не уведомлял о втором паспорте", но "о нем (гражданстве) и так было известно".
Кроме того, в конце июня Верзилова допросили по уголовному делу о массовых беспорядках в связи с событиями 27 июля 2019 года в центре Москвы. После 13-часового допроса, как заявляла "Медиазона", на выходе из отдела полиции у него произошла потасовка с неким человеком, которого он сам назвал провокатором. В итоге Верзилова снова задержала полиция. По решению суда он получил 15 суток за мелкое хулиганство.
Верзилов получил скандальную известность как участник арт-группы "Война" и группы Pussy Riot, а сейчас выступает издателем "Медиазоны" — интернет-СМИ, специализирующегося на судебной и правоохранительной сферах.