Токаев назвал причины роста заболеваемости COVID-19 в Казахстане

АЛМА-АТА, 8 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая в среду с обращением к гражданам в телевизионном эфире, назвал "системные ошибки бывшего руководства минздрава" одной из причин роста заболеваемости коронавирусом в республике.
Токаев 25 июня подписал указ об освобождении от должности министра здравоохранения Елжана Биртанова, который в тот момент проходил лечение после заражения коронавирусом. Новым министром стал бывший первый замминистра здравоохранения Алексей Цой.
"К сожалению, из-за массового несоблюдения карантинных мер, системных ошибок бывшего руководства минздрава, нерасторопности акимов (глав регионов - ред.) мы имеем дело фактически со второй коронавируса вкупе с резким ростом заболевания пневмонией", - сказал Токаев.
В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1376 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 51059. Зафиксированы 264 случая смерти из-за коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,5 миллиона случаев заражения, свыше 535 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.