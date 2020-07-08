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Распространение нового коронавируса
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Токаев назвал причины роста заболеваемости COVID-19 в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая в среду с обращением к гражданам в телевизионном эфире, назвал "системные ошибки бывшего руководства... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T17:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
касым-жомарт токаев
казахстан
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, касым-жомарт токаев, казахстан, в мире

Токаев назвал причины роста заболеваемости COVID-19 в Казахстане

17:58 08.07.2020
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© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкМедицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
Медицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
© Sputnik / Тимур Батыршин
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Медицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате. Архивное фото
АЛМА-АТА, 8 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая в среду с обращением к гражданам в телевизионном эфире, назвал "системные ошибки бывшего руководства минздрава" одной из причин роста заболеваемости коронавирусом в республике.
Токаев 25 июня подписал указ об освобождении от должности министра здравоохранения Елжана Биртанова, который в тот момент проходил лечение после заражения коронавирусом. Новым министром стал бывший первый замминистра здравоохранения Алексей Цой.
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"К сожалению, из-за массового несоблюдения карантинных мер, системных ошибок бывшего руководства минздрава, нерасторопности акимов (глав регионов - ред.) мы имеем дело фактически со второй коронавируса вкупе с резким ростом заболевания пневмонией", - сказал Токаев.
В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1376 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 51059. Зафиксированы 264 случая смерти из-за коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,5 миллиона случаев заражения, свыше 535 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Касым-Жомарт ТокаевКазахстанВ мире
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