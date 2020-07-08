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Меркель призвала ЕС готовиться к любым сценариям в отношениях с Британией
Великобритания останется партнером Европейского союза, необходимо определить будущие экономические отношения и подготовиться к любым сценариям, в том числе, к... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T17:45
европарламент
brexit
урсула фон дер ляйен
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353
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европарламент, brexit, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, ангела меркель, великобритания, германия, лондон, в мире

Меркель призвала ЕС готовиться к любым сценариям в отношениях с Британией

17:45 08.07.2020
1320
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Великобритания останется партнером Европейского союза, необходимо определить будущие экономические отношения и подготовиться к любым сценариям, в том числе, к отсутствию соглашения до конца года, сказала канцлер Германии Ангела Меркель, представляя депутатам Европарламента программу Германии на время председательства в Совете ЕС на ближайшие шесть месяцев.
"Великобритания останется нашим партнером. Мы должны теперь определить наши будущие отношения. К концу года мы должны провести ратификацию выхода из ЕС. Надо учитывать все возможные развития событий. Возможно, к концу года соглашения не будет", - сказала она.
Флаги Европейского союза и Великобритании перед началом саммита ЕС в Брюсселе
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В свою очередь, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что будут приложены максимальные усилия, чтобы все же достичь договоренности по торгово-экономическому соглашению с Лондоном.
"Во время председательства Германии мы сделаем максимум для поиска соглашения с Великобританией по нашим новым отношениям при уважении наших принципов и при сохранении европейского единства", - подчеркнула глава ЕК.
Глава делегации ЕС на переговорах по Брекзиту Мишель Барнье на внеочередном саммите ЕС в Брюсселе. 25 ноября 2018
5 июня, 14:52
В ЕС оценили будущее переговоров по партнерству с Британией
Великобритания вышла из ЕС 31 января. До конца нынешнего года продлится переходный период. В это время к стране продолжают применяться правила ЕС, но она не участвует в процессе принятия решений в союзе и продолжает делать взносы в общий бюджет ЕС. Однако такой переходный период, к примеру, дает возможность сохранить торговые отношения в прежнем формате. По окончании "перехода" правила союза перестанут распространяться на Британию.
Для того чтобы не было перебоев и трудностей в организации отношений страны и союза в различных сферах, включая торговлю, их представители должны договориться о конкретных условиях будущего партнерства. Однако за несколько месяцев переговоров существенного прогресса в них достигнуто не было. При этом достичь окончательных договоренностей необходимо за весьма короткий срок, ведь они потребуют определенных утверждений национальными властями.
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ЕвропарламентBrexitУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияАнгела МеркельВеликобританияГерманияЛондонВ мире
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