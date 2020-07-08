Меркель призвала ЕС готовиться к любым сценариям в отношениях с Британией

БРЮССЕЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Великобритания останется партнером Европейского союза, необходимо определить будущие экономические отношения и подготовиться к любым сценариям, в том числе, к отсутствию соглашения до конца года, сказала канцлер Германии Ангела Меркель , представляя депутатам Европарламента программу Германии на время председательства в Совете ЕС на ближайшие шесть месяцев.

"Великобритания останется нашим партнером. Мы должны теперь определить наши будущие отношения. К концу года мы должны провести ратификацию выхода из ЕС. Надо учитывать все возможные развития событий. Возможно, к концу года соглашения не будет", - сказала она.

"Во время председательства Германии мы сделаем максимум для поиска соглашения с Великобританией по нашим новым отношениям при уважении наших принципов и при сохранении европейского единства", - подчеркнула глава ЕК.

Великобритания вышла из ЕС 31 января. До конца нынешнего года продлится переходный период. В это время к стране продолжают применяться правила ЕС, но она не участвует в процессе принятия решений в союзе и продолжает делать взносы в общий бюджет ЕС. Однако такой переходный период, к примеру, дает возможность сохранить торговые отношения в прежнем формате. По окончании "перехода" правила союза перестанут распространяться на Британию.