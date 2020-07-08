В Казахстане 13 июля объявили днем траура по умершим из-за коронавируса

АЛМА-АТА, 8 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая в среду с обращением к гражданам в телевизионном эфире, заявил об объявлении 13 июля днем общенационального траура по умершим в результате коронавирусной инфекции.
В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1376 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 51,06 тысячи. Зафиксированы 264 случая смерти из-за коронавируса.
"Я выражаю соболезнования всем тем, кто потерял близких, поэтому 13 июля объявляю днем национального траура", - сказал Токаев в ходе телеобращения по ситуации с коронавирусом в стране.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,5 миллиона случаев заражения, свыше 535 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.