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В Казахстане 13 июля объявили днем траура по умершим из-за коронавируса
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая в среду с обращением к гражданам в телевизионном эфире, заявил об объявлении 13 июля днем общенационального... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T17:50
касым-жомарт токаев
здоровье - общество
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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касым-жомарт токаев, здоровье - общество, воз, коронавирус covid-19, коронавирусы, казахстан, в мире

В Казахстане 13 июля объявили днем траура по умершим из-за коронавируса

17:43 08.07.2020 (обновлено: 17:50 08.07.2020)
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© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкМедицинский работник в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
Медицинский работник в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
© Sputnik / Тимур Батыршин
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АЛМА-АТА, 8 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая в среду с обращением к гражданам в телевизионном эфире, заявил об объявлении 13 июля днем общенационального траура по умершим в результате коронавирусной инфекции.
В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1376 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 51,06 тысячи. Зафиксированы 264 случая смерти из-за коронавируса.
"Я выражаю соболезнования всем тем, кто потерял близких, поэтому 13 июля объявляю днем национального траура", - сказал Токаев в ходе телеобращения по ситуации с коронавирусом в стране.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,5 миллиона случаев заражения, свыше 535 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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