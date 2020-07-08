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Эрмитаж временно сократил список льготных категорий посетителей
Список категорий посетителей, которым Государственный Эрмитаж предоставляет право льготного или бесплатного посещения, временно сокращен, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T17:42
культура
россия
государственный эрмитаж
санкт-петербург
эрмитаж (музей)
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
россия, государственный эрмитаж, санкт-петербург, эрмитаж (музей), общество

Эрмитаж временно сократил список льготных категорий посетителей

17:42 08.07.2020
276
© РИА Новости / Евгений ОдиноковЗдание Эрмитажа и Александровская колонна на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Здание Эрмитажа и Александровская колонна на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Здание Эрмитажа и Александровская колонна на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Список категорий посетителей, которым Государственный Эрмитаж предоставляет право льготного или бесплатного посещения, временно сокращен, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
"Эрмитаж вынужден временно сократить список категорий посетителей, которым музей предоставляет право льготного или бесплатного посещения. Эти меры продиктованы правилами санитарной безопасности… Постепенно льготные категории будут расширяться", - сказал собеседник агентства.
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29 апреля, 20:21Культура
Эрмитаж возглавил рейтинг посещаемости музеев России
По его словам, с 15 июля бесплатно музей могут посещать лишь герои Советского Союза, герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы.
С 1 августа каждый третий четверг месяца музей смогут бесплатно посетить дети, студенты, многодетные семьи.
Государственный Эрмитаж начнет продажу электронных билетов 9 июля. Главный музейный комплекс и Главный штаб начнут работу для посетителей с 15 июля.
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КультураРоссияГосударственный ЭрмитажСанкт-ПетербургЭрмитаж (музей)Общество
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