Эрмитаж временно сократил список льготных категорий посетителей

Здание Эрмитажа и Александровская колонна на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Здание Эрмитажа и Александровская колонна на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Список категорий посетителей, которым Список категорий посетителей, которым Государственный Эрмитаж предоставляет право льготного или бесплатного посещения, временно сокращен, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.

"Эрмитаж вынужден временно сократить список категорий посетителей, которым музей предоставляет право льготного или бесплатного посещения. Эти меры продиктованы правилами санитарной безопасности… Постепенно льготные категории будут расширяться", - сказал собеседник агентства.

По его словам, с 15 июля бесплатно музей могут посещать лишь герои Советского Союза, герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы.

С 1 августа каждый третий четверг месяца музей смогут бесплатно посетить дети, студенты, многодетные семьи.