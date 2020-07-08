Эрмитаж временно сократил список льготных категорий посетителей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Список категорий посетителей, которым Государственный Эрмитаж предоставляет право льготного или бесплатного посещения, временно сокращен, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
"Эрмитаж вынужден временно сократить список категорий посетителей, которым музей предоставляет право льготного или бесплатного посещения. Эти меры продиктованы правилами санитарной безопасности… Постепенно льготные категории будут расширяться", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, с 15 июля бесплатно музей могут посещать лишь герои Советского Союза, герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы.
С 1 августа каждый третий четверг месяца музей смогут бесплатно посетить дети, студенты, многодетные семьи.
Государственный Эрмитаж начнет продажу электронных билетов 9 июля. Главный музейный комплекс и Главный штаб начнут работу для посетителей с 15 июля.