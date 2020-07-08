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В деле о коррупции мурманского экс-чиновника выявили новых фигурантов
Следователи выявили еще двоих фигурантов уголовного дела о получении взятки бывшим заместителем министра имущественных отношений Мурманской области, сообщается... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T17:39
следственный комитет россии (ск рф)
мурманская область
происшествия
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мурманская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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следственный комитет россии (ск рф), мурманская область, происшествия

В деле о коррупции мурманского экс-чиновника выявили новых фигурантов

17:39 08.07.2020
1981
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета (СК) РФ
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобиль следственного комитета (СК) РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Следователи выявили еще двоих фигурантов уголовного дела о получении взятки бывшим заместителем министра имущественных отношений Мурманской области, сообщается на сайте СК РФ.
В феврале сообщалось, что возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра имущественных отношений Мурманской области по факту получения взятки в 200 тысяч рублей за незаконную продажу имущества Центра технической инвентаризации по цене почти в шесть раз ниже реальной.
Автомобиль Следственного комитета РФ
6 июля, 11:55
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"В ходе предварительного следствия задержан 35-летний соучастник преступления, ранее занимавший пост заместителя директора ГОБУ "Имущественная казна Мурманской области", - говорится в сообщении.
По версии следствия, мужчина организовал оценку стоимости имущества по заведомо сниженной цене. Ему предъявлено обвинение по статье УК РФ "пособничество в превышении должностных полномочий".
Кроме того, дело завели против 46-летнего жителя Североморска, который, по версии следствия, и передал 200 тысяч чиновнику.
В релизе СК он обозначен уже как бывший замминистра имущественных отношений Мурманской области. Он обвиняется по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере за незаконные действия), а также подозревается по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ
3 февраля 2019, 08:00
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Следственный комитет России (СК РФ)Мурманская областьПроисшествия
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