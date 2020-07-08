В деле о коррупции мурманского экс-чиновника выявили новых фигурантов

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Следователи выявили еще двоих фигурантов уголовного дела о получении взятки бывшим заместителем министра имущественных отношений Следователи выявили еще двоих фигурантов уголовного дела о получении взятки бывшим заместителем министра имущественных отношений Мурманской области , сообщается на сайте СК РФ

В феврале сообщалось, что возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра имущественных отношений Мурманской области по факту получения взятки в 200 тысяч рублей за незаконную продажу имущества Центра технической инвентаризации по цене почти в шесть раз ниже реальной.

"В ходе предварительного следствия задержан 35-летний соучастник преступления, ранее занимавший пост заместителя директора ГОБУ "Имущественная казна Мурманской области", - говорится в сообщении.

По версии следствия, мужчина организовал оценку стоимости имущества по заведомо сниженной цене. Ему предъявлено обвинение по статье УК РФ "пособничество в превышении должностных полномочий".

Кроме того, дело завели против 46-летнего жителя Североморска , который, по версии следствия, и передал 200 тысяч чиновнику.