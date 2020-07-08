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Рапота: инвесторов интересует проект ВСМ Петербург — Гамбург через Минск
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота сообщил, что существует большой интерес инвесторов к строительству высокоскоростной... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T17:35
союзное государство
григорий рапота
минск
экономика
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60
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григорий рапота, минск, экономика

Рапота: инвесторов интересует проект ВСМ Петербург — Гамбург через Минск

17:35 08.07.2020
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© Depositphotos / 3114635_clashotМинск
Минск
© Depositphotos / 3114635_clashot
МОСКВА, 8 июл РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота сообщил, что существует большой интерес инвесторов к строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Санкт-Петербургом и Гамбургом.
Как сказал Рапота, в настоящий момент ведется обсуждение с правительством РФ о том, кто будет заниматься реализацией проекта.
"Я думаю, что российское правительство в обозримом, ближайшем будущем определит тех, кто будет этим заниматься, и тогда нам с вами будет легче вести диалог. Есть ли интерес там со стороны китайцев или еще кого-то из инвесторов? Есть. Интерес большой... Как я уже сказал, финансовые институты уже проявили достаточно большой интерес и готовы сейчас уже участвовать в этом проекте", - сказал Рапота в ходе онлайн-конференции, организованной фондом Горчакова, добавив, что интерес проявляли, в частности, инвесторы из КНР.
По словам госсекретаря Союзного государства, проект будет носить корпоративный характер, а не бюджетный, ВСМ будет грузо-пассажирской.
Ранее Рапота говорил, что строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Санкт-Петербургом и Гамбургом, проходящей через Минск, может стоить около 30-40 миллиардов долларов.
Григорий Рапота
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Союзное государствоГригорий РапотаМинскЭкономика
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