Рапота: инвесторов интересует проект ВСМ Петербург — Гамбург через Минск

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота сообщил, что существует большой интерес инвесторов к строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Санкт-Петербургом и Гамбургом.
Как сказал Рапота, в настоящий момент ведется обсуждение с правительством РФ о том, кто будет заниматься реализацией проекта.
"Я думаю, что российское правительство в обозримом, ближайшем будущем определит тех, кто будет этим заниматься, и тогда нам с вами будет легче вести диалог. Есть ли интерес там со стороны китайцев или еще кого-то из инвесторов? Есть. Интерес большой... Как я уже сказал, финансовые институты уже проявили достаточно большой интерес и готовы сейчас уже участвовать в этом проекте", - сказал Рапота в ходе онлайн-конференции, организованной фондом Горчакова, добавив, что интерес проявляли, в частности, инвесторы из КНР.
По словам госсекретаря Союзного государства, проект будет носить корпоративный характер, а не бюджетный, ВСМ будет грузо-пассажирской.
Ранее Рапота говорил, что строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Санкт-Петербургом и Гамбургом, проходящей через Минск, может стоить около 30-40 миллиардов долларов.