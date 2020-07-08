Рапота: инвесторов интересует проект ВСМ Петербург — Гамбург через Минск

"Я думаю, что российское правительство в обозримом, ближайшем будущем определит тех, кто будет этим заниматься, и тогда нам с вами будет легче вести диалог. Есть ли интерес там со стороны китайцев или еще кого-то из инвесторов? Есть. Интерес большой... Как я уже сказал, финансовые институты уже проявили достаточно большой интерес и готовы сейчас уже участвовать в этом проекте", - сказал Рапота в ходе онлайн-конференции, организованной фондом Горчакова, добавив, что интерес проявляли, в частности, инвесторы из КНР.