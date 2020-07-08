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На Украины назначили нового омбудсмена по защите госязыка
Кабмин Украины назначил Тараса Креминя новым уполномоченным по защите государственного языка, сообщил в среду представитель правительства в Верховной раде... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T17:18
ситуация на украине
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
ситуация на украине, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

На Украины назначили нового омбудсмена по защите госязыка

17:18 08.07.2020
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© Фото : страница Тараса Креминя в FacebookТарас Креминь
Тарас Креминь
© Фото : страница Тараса Креминя в Facebook
Тарас Креминь. Архивное фото
КИЕВ, 8 июл – РИА Новости. Кабмин Украины назначил Тараса Креминя новым уполномоченным по защите государственного языка, сообщил в среду представитель правительства в Верховной раде Василий Мокан.
Кабмин Украины 7 мая уволил с должности омбудсмена по защите государственного языка Татьяну Монахову после того, как она подала заявление об отставке по собственному желанию.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
20 мая, 13:21
Зеленский назвал вопрос о языках на Украине искусственным
"Сегодня путем рейтингового голосования на должность уполномоченного по защите государственного языка правительство назначило Креминя Тараса Дмитриевича", - написал Мокан на своей странице в Facebook.
Креминь – бывший депутат Верховной рады от партии "Народный фронт", профессор Николаевского национального аграрного университета и Николаевского областного института последипломного педагогического образования.
В середине мая 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Однако действующий украинский президент Владимир Зеленский пообещал провести тщательный анализ закона о госязыке на предмет соответствия конституции страны. Он отметил, что закон был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".
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