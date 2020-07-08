В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 6364

"На вечер среды в Таджикистане число зараженных коронавирусом достигло 6364 человек, увеличившись за сутки на 49, один человек скончался", - сказал собеседник агентства.

По его словам, с начала пандемии скончались 54 человека, общее число вылечившихся составляет 5011 человек или (78,7%). За сутки из больниц выписаны 46 человек, на лечении находятся 22 пациента.