В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 6364

ДУШАНБЕ, 8 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Число выявленных случаев коронавируса в Таджикистане достигло 6364, в среду зарегистрированы 49 новых заболевших, один человек скончался, сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства здравоохранения и соцзащиты страны.
"На вечер среды в Таджикистане число зараженных коронавирусом достигло 6364 человек, увеличившись за сутки на 49, один человек скончался", - сказал собеседник агентства.
По его словам, с начала пандемии скончались 54 человека, общее число вылечившихся составляет 5011 человек или (78,7%). За сутки из больниц выписаны 46 человек, на лечении находятся 22 пациента.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,5 миллиона случаев заражения, свыше 535 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.