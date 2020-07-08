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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200708/1574070190.html
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 6364
Число выявленных случаев коронавируса в Таджикистане достигло 6364, в среду зарегистрированы 49 новых заболевших, один человек скончался, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T17:09
распространение нового коронавируса
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коронавирусы
здоровье - общество
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таджикистан
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, таджикистан, в мире

В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 6364

17:09 08.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ДУШАНБЕ, 8 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Число выявленных случаев коронавируса в Таджикистане достигло 6364, в среду зарегистрированы 49 новых заболевших, один человек скончался, сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства здравоохранения и соцзащиты страны.
"На вечер среды в Таджикистане число зараженных коронавирусом достигло 6364 человек, увеличившись за сутки на 49, один человек скончался", - сказал собеседник агентства.
По его словам, с начала пандемии скончались 54 человека, общее число вылечившихся составляет 5011 человек или (78,7%). За сутки из больниц выписаны 46 человек, на лечении находятся 22 пациента.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,5 миллиона случаев заражения, свыше 535 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗТаджикистанВ мире
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