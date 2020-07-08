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Соцсети могут присоединить к системе идентификации портала госуслуг
Минкомсвязь РФ предлагает подключить соцсети и рекрутинговые сайты к участию в эксперименте по идентификации пользователей через Единую систему идентификации и... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T17:02
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60
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), технологии, общество

Соцсети могут присоединить к системе идентификации портала госуслуг

17:02 08.07.2020
237
© РИА НовостиОфициальный интернет-портал государственных услуг
Официальный интернет-портал государственных услуг
© РИА Новости
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Минкомсвязь РФ предлагает подключить соцсети и рекрутинговые сайты к участию в эксперименте по идентификации пользователей через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг, следует из подготовленного министерством проекта постановления правительства.
В начале Минкомсвязь представила проект постановления о проведении с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021 года эксперимента по идентификации пользователей агрегаторов информации о товарах (услугах) через ЕСИА при использовании ими этих ресурсов в целях совершения сделок купли-продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), аренды имущества и иных юридически значимых действий.
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В обновленном проекте предлагается добавить к участию в эксперименте соцсети и рекрутинговые сайты. "Провести с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021 года эксперимент по осуществлению идентификации и аутентификации с использованием федеральной государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации …" пользователей социальных сетей в сети "Интернет", а также потребителей (заказчиков) и продавцов (исполнителей), иных сторон договоров при использовании ими агрегаторов информации о товарах (услугах), информационных ресурсов поиска сотрудников и работы, в целях совершения сделок купли-продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), аренды имущества, совершения юридически значимых действий в целях трудоустройства и иных юридически значимых действий…", - говорится в проекте, опубликованном на портале проектов нормативных актов.
Согласно проекту, интернет-сервисы могут присоединиться к участию в эксперименте добровольно по согласованию с Минкомсвязью. Присоединившимся к эксперименту рекомендовано обеспечить готовность своих информационных систем к взаимодействию с ЕСИА. Со стороны государства участниками эксперимента станут Минкомсвязь, Минэкономразвития, МВД, Минпромторг, Минтранс, Минстрой, ФСБ и Росреестр.
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"Целью эксперимента является обеспечение достоверной идентификации и аутентификации пользователей социальных сетей, повышение эффективности дистанционного взаимодействия пользователей агрегаторов между собой с целью совершения сделок купли-продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), аренды имущества, совершения юридически значимых действий в целях трудоустройства и иных юридически значимых действий… посредством использования ЕСИА", - говорится в документе.
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