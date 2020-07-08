В Госдуму внесли проект о порядке выдвижения на региональных выборах

Формируемый на выборах список кандидатов в депутаты региональных органов власти состоит из общей и местной частей. Общерегиональная часть формируется из кандидатов, представляющих партию на всей территории субъекта, остальные кандидаты представляют его отдельные регионы.

Также авторы законопроекта предлагают установить, что минимальное число кандидатов в депутаты в каждой из региональных групп не может быть более 10% от числа распределяемых мандатов. При этом конкретное число региональных групп и число кандидатов в региональной группе определяется избирательным объединением самостоятельно, подчеркивают авторы документа.