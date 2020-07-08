В Госдуму внесли проект о порядке выдвижения на региональных выборах

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальное число региональных групп на выборах депутатов в субъектах РФ - не более 10% от числа одномандатных избирательных округов, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Формируемый на выборах список кандидатов в депутаты региональных органов власти состоит из общей и местной частей. Общерегиональная часть формируется из кандидатов, представляющих партию на всей территории субъекта, остальные кандидаты представляют его отдельные регионы.
Авторы документа, депутаты Госдумы Алексей Диденко, Александр Шерин, Андрей Андрейченко и Сергей Маринин отмечают, что число региональных групп, а также число кандидатов в этих группах и общерегиональной части списка определяются местными законами. Отсутствие на соответствующих рамок на федеральном уровне, по их мнению, приводит к тому, что избирательные объединения в разных субъектах поставлены в неравные условия и обязаны представлять зачастую слишком большое количество кандидатов в региональном списке.
"Законопроектом предлагается установить, что минимальное число региональных групп не может быть более 10% от числа одномандатных избирательных округов, образованных для проведения выборов депутатов законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации. Максимальное число региональных групп устанавливается законом субъекта Российской Федерации", - говорится в документе.
Также авторы законопроекта предлагают установить, что минимальное число кандидатов в депутаты в каждой из региональных групп не может быть более 10% от числа распределяемых мандатов. При этом конкретное число региональных групп и число кандидатов в региональной группе определяется избирательным объединением самостоятельно, подчеркивают авторы документа.
Они отмечают, что принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов федерального бюджета.