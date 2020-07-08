Мадрид и Рим надеются, что ЕС придет к соглашению по антикризисному фонду

МАДРИД, 8 июл – РИА Новости. Италия и Испания считают, что ЕС удастся в июле договориться по соглашению по антикризисному фонду, об этом заявили по итогам встречи в Мадриде премьеры Педро Санчес и Джузеппе Конте.
"Июль – месяц соглашения. Должен быть месяцем соглашения. Мы все обязаны сделать так, чтобы он стал месяцем соглашения", - заявил Санчес, комментируя возможность достижения договоренностей на саммите ЕС 17-18 июля.
Он отметил, что нельзя говорить о географическом разделении Европы по этому вопросу, поскольку "есть страны на севере Европы, центральноевропейские страны, которые разделяют позицию, которой придерживаются правительства Испании и Италии".
Конте со своей стороны также заявил о необходимости разработать пакет мер до конца месяца, поскольку "невозможно больше откладывать это решение".
"Некоторые страны высказали свои сомнения, но это нормально, поскольку в ЕС 27 стран-членов, у которых разные точки зрения. Но это не означает, что нельзя прийти к компромиссу между 27 странами. Если Европа хочет отстоять свои ценности, то она должна дать амбициозный политический ответ. И это не позиция только Италии и Испании, это позиция почти всех стран. Я уверен, что в итоге эту позицию поддержат все", - заявил Конте, добавив, что "ответ должен быть чрезвычайным и прямым, который позволит противостоять чрезвычайному кризису".
Итальянский премьер также сказал, что это мнение разделяет его португальский коллега Антониу Кошта, с которым он встречался накануне.
Внеочередной саммит в Брюсселе пройдет 17-18 июля и будет посвящен фонду восстановления ЕС от сильнейшего экономического кризиса, а также связанному с ним многолетнему финансовому плану ЕС на 2021-2027 годы. Эти вопросы уже обсуждались на уровне лидеров стран ЕС, однако пока окончательной договоренности по ним не достигнуто.
Еврокомиссия в конце мая представила предложения о создании фонда восстановления Евросоюза от глубочайшего кризиса, вызванного борьбой с распространением коронавируса, в объеме 750 миллиардов евро. Как раз эти средства она планирует привлечь на финансовых рынках и выдать странам союза в виде грантов (до 500 миллиардов евро) и кредитов (до 250 миллиардов). Фонд должен будет состоять из ряда механизмов поддержки и будет временным, предполагается, что он будет поддерживать экономику до конца 2024 года. Австрия, Швеция, Дания и Нидерланды считают, что 500 миллиардов евро также должны выдаваться пострадавшим от коронавируса странам в виде кредитов, а не субсидий.
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