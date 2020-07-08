Мадрид и Рим надеются, что ЕС придет к соглашению по антикризисному фонду

"Некоторые страны высказали свои сомнения, но это нормально, поскольку в ЕС 27 стран-членов, у которых разные точки зрения. Но это не означает, что нельзя прийти к компромиссу между 27 странами. Если Европа хочет отстоять свои ценности, то она должна дать амбициозный политический ответ. И это не позиция только Италии и Испании, это позиция почти всех стран. Я уверен, что в итоге эту позицию поддержат все", - заявил Конте, добавив, что "ответ должен быть чрезвычайным и прямым, который позволит противостоять чрезвычайному кризису".