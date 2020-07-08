В Марий-Эл откроют летние веранды, салоны красоты и фитнес-клубы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июл - РИА Новости. Кафе на открытом воздухе, салоны красоты и фитнес-клубы возобновляют работу в Кафе на открытом воздухе, салоны красоты и фитнес-клубы возобновляют работу в Марий Эл, сообщает пресс-служба главы региона.

Соответствующее постановление правительства Марий Эл глава региона Александр Евстифеев подписал в среду в ходе заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

"Согласно документу, изменения касаются предприятий общепита, осуществляющих организацию питания на летних верандах и террасах, организаций, оказывающих стоматологические услуги, деятельности экскурсоводов и гидов по проведению экскурсий вне помещений, а также работы органов ЗАГС в части предоставления услуг по торжественной регистрации брака при условии нахождения на церемонии не более 10 человек", - говорится в сообщении.

Возобновляют работу также организации спорта и фитнес-индустрии. Подчеркивается, что занятия должны проходить по предварительной записи при условии формирования групп не более 10 человек, при этом на одного занимающегося должно приходиться не менее 4 квадратных метров. При проведении занятий на открытом воздухе численность группы может быть увеличена до 12 человек.

"Обязательным требованием для всех организаций, включенных в перечень, остается соблюдение социальной дистанции 1,5 метра для посетителей и других противоэпидемиологических требований", - отмечается в сообщении.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования – 8 июля.

Ранее сообщалось, что Марий Эл с 27 июня перешла на второй этап снятия ограничений. Для покупателей стали доступны магазины с площадью торгового зала до 800 квадратных метров. Также ослабления коснулись работы ряда организаций, оказывающих стоматологические услуги детям, а также спортзалов и фитнес-центров, где разрешили занятия вне помещений на открытом воздухе. Режим повышенной готовности в Марий Эл продлен до 17 июля, в республике по-прежнему не допускается проведение публичных, спортивных, зрелищных, досуговых, выставочных и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан.

Всего в Марий Эл зарегистрировано 3184 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 2870 человек, 24 пациента умерли.