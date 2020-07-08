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В Марий-Эл откроют летние веранды, салоны красоты и фитнес-клубы
Кафе на открытом воздухе, салоны красоты и фитнес-клубы возобновляют работу в Марий Эл, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T16:43
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр евстифеев, республика марий эл, общество

В Марий-Эл откроют летние веранды, салоны красоты и фитнес-клубы

16:43 08.07.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСалон красоты
Салон красоты
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Салон красоты. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июл - РИА Новости. Кафе на открытом воздухе, салоны красоты и фитнес-клубы возобновляют работу в Марий Эл, сообщает пресс-служба главы региона.
Соответствующее постановление правительства Марий Эл глава региона Александр Евстифеев подписал в среду в ходе заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
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"Согласно документу, изменения касаются предприятий общепита, осуществляющих организацию питания на летних верандах и террасах, организаций, оказывающих стоматологические услуги, деятельности экскурсоводов и гидов по проведению экскурсий вне помещений, а также работы органов ЗАГС в части предоставления услуг по торжественной регистрации брака при условии нахождения на церемонии не более 10 человек", - говорится в сообщении.
Возобновляют работу также организации спорта и фитнес-индустрии. Подчеркивается, что занятия должны проходить по предварительной записи при условии формирования групп не более 10 человек, при этом на одного занимающегося должно приходиться не менее 4 квадратных метров. При проведении занятий на открытом воздухе численность группы может быть увеличена до 12 человек.
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"Обязательным требованием для всех организаций, включенных в перечень, остается соблюдение социальной дистанции 1,5 метра для посетителей и других противоэпидемиологических требований", - отмечается в сообщении.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования – 8 июля.
Ранее сообщалось, что Марий Эл с 27 июня перешла на второй этап снятия ограничений. Для покупателей стали доступны магазины с площадью торгового зала до 800 квадратных метров. Также ослабления коснулись работы ряда организаций, оказывающих стоматологические услуги детям, а также спортзалов и фитнес-центров, где разрешили занятия вне помещений на открытом воздухе. Режим повышенной готовности в Марий Эл продлен до 17 июля, в республике по-прежнему не допускается проведение публичных, спортивных, зрелищных, досуговых, выставочных и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан.
Всего в Марий Эл зарегистрировано 3184 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 2870 человек, 24 пациента умерли.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ЕвстифеевРеспублика Марий ЭлОбщество
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