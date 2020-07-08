Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200708/1574068529.html
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
Линейки в школах 1 сентября проведут в новой форме, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T19:14
социальный навигатор
сн_образование
россия
алексей кравцов
сергей кравцов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
вячеслав никонов
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156343/77/1563437774_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_0d87f4e0cd2092451a2e93cfbba7e499.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200525/1571959479.html
https://ria.ru/20200703/1573859400.html
https://ria.ru/20200630/1573709548.html
Онлайн - обучение, как и онлайн -работа — это рывок к деградации образования и производства. Доколе всякая инфекция будет мешать развитию общества и страны.
108
Главное, чтобы в процесс школьного обучения меньше вмешивался Роспотребнадзор. Они страшно далеки от реалий обычной школы. Если наш очень всего боящийся министр пойдёт по пути пунктуального следования всем изыскам Роспотребнадзора, то из школы убегут и дети и учителя. Невозможно в перегруженных школах с недостатком пространства и перегруженных учителях реализовать весь бред высоких начальников, ставших такими незаменимыми, "спасибо" вирусу. Господи, вразуми чиновников!!!
47
15
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156343/77/1563437774_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_0d87f4e0cd2092451a2e93cfbba7e499.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156343/77/1563437774_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_7cabda462b6dd379aac93d4a387fd1d1.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156343/77/1563437774_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_3e939f9d8f03ba97dbb46c08247d1d4a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
социальный навигатор, сн_образование, россия, алексей кравцов, сергей кравцов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, вячеслав никонов, образование - общество, общество

В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

16:38 08.07.2020 (обновлено: 19:14 08.07.2020)
156357
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНачало учебного года в школах России
Начало учебного года в школах России
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Линейки в школах 1 сентября проведут в новой форме, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
Ранее из-за пандемии коронавируса Роспотребнадзор запретил проводить массовые мероприятия в образовательных организациях до следующего года.
Последний звонок онлайн в московской школе № 2127
25 мая, 15:31Сказано в эфире
"Мы не унываем". Как проходит в школах "последний звонок" онлайнПоследний звонок для российских старшеклассников "звенит" сегодня онлайн. Учителя и выпускники одной из школ в Нижнем Новгороде рассказали радио Sputnik, как отмечают этот праздник.
По словам министра, в этот раз учащиеся проведут День знаний не так, как прежде.
"Но школьники придут в школы, мы очень надеемся, учителя придут в школы и начнется образовательный процесс, но с определенными требованиями для того, чтобы не допустить каких-то вспышек заболевания или распространения инфекции", — сказал он на международной конференции "Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования".
В этом году праздничные мероприятия в День знаний проведут с учетом требований Роспотребнадзора, чтобы обеспечить безопасность учеников и учителей, добавил Кравцов.
Президент РФ Владимир Путин
3 июля, 16:13
Путин опроверг слухи о подмене очного обучения дистанционным

Диагностика знаний

Также Кравцов рассказал, что 1 сентября в школах проведут проверку знаний учащихся.
Он отметил, что оценки по итогам диагностики выставлять не будут, учителя просто проверят уровень подготовки. Если окажется, что из-за дистанционного обучения у школьников появились пробелы в знаниях, их восполнят до необходимого уровня.
На прошлой неделе глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов сообщил, что с 1 сентября образовательная система должна перейти к стандартному режиму. Он подчеркнул, что за время пандемии Россия сделала серьезный рывок в области онлайн-обучения, однако на дистанционное образование школы и вузы переходить не будут.
Санитарная обработка класса в школе
30 июня, 21:21
Врач рассказал, как изменится обучение в школах с 1 сентября
519461224127
Обсудить 15
Социальный навигаторСН_ОбразованиеРоссияАлексей КравцовСергей КравцовФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФВячеслав НиконовОбразование - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Онлайн - обучение, как и онлайн -работа — это рывок к деградации образования и производства. Доколе всякая инфекция будет мешать развитию общества и страны.
8 июля, 18:18
Vekryt Vek
9300708
Главное, чтобы в процесс школьного обучения меньше вмешивался Роспотребнадзор. Они страшно далеки от реалий обычной школы. Если наш очень всего боящийся министр пойдёт по пути пунктуального следования всем изыскам Роспотребнадзора, то из школы убегут и дети и учителя. Невозможно в перегруженных школах с недостатком пространства и перегруженных учителях реализовать весь бред высоких начальников, ставших такими незаменимыми, "спасибо" вирусу. Господи, вразуми чиновников!!!
8 июля, 19:36
ЕКЕкатерина К
4200104
Рекомендуем
Школьник
В России проведут диагностику знаний школьников
Первоклассники на праздновании Дня знаний
В России отменили школьные линейки 1 сентября в традиционном формате
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Матвиенко оценила вероятность пожизненного сенаторства Медведева
День России
Путину предложили перенести День России на 1 июля
Медик на входе в красную зону ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой
Узбекистан полностью переходит в "красную" зону по COVID-19
Прокуратура
Жителя Москвы будут судить за изнасилование девятерых детей
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
Союзное государство готово содействовать диалогу России и Украины
В здании Государственной Думы РФ
Госдума может принять закон об отчуждении территорий 23 июля
Валентина Матвиенко на встрече членов Совета Федерации РФ с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиром Якушевым
Матвиенко прокомментировала идею "присоединить" ДНР и ЛНР к России
Актер Никита Джигурда
СМИ: Никиту Джигурду задержали во время посещения Дивеево
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Трамп пригрозил урезать финансирование школ
Певица Анита Цой
"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
Мишустин: Негативные последствия испытывает на себе сфера труда
Мишустин увидел угрозу достижениям по сокращению бедности в России
Ирина Пекарская до пожара
Пострадавшая в "Хромой лошади" умерла после 11 лет в больнице
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:36СБ ООН не поддержал резолюцию России по Сирии
01:22В подмосковной Рузе более 50 человек эвакуировали из-за прорыва дамбы
01:00В США начались испытания "Ремдесивира" с применением ингаляции
00:58В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек
00:49"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
00:47ЕСПЧ отказался давать указания Еревану сохранить полномочия судей КС
00:38В Белграде на протестах ранили десять полицейских
00:32В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
00:30В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
00:27В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтепродукта"
23:59Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
23:57В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
23:55ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
23:50Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
23:41Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
23:38В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
23:31В Казани загорелись административное здание и ангар "Казаньнефтепродукта"
23:28Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами
23:23В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом
23:22Штаб-квартира ООН перейдет к первой фазе открытия с 20 июля
Лента новостейМолния