В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Линейки в школах 1 сентября проведут в новой форме, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов . Линейки в школах 1 сентября проведут в новой форме, сообщил министр просвещения

Роспотребнадзор запретил проводить массовые мероприятия в образовательных организациях до следующего года. Ранее из-за пандемии коронавирусазапретил проводить массовые мероприятия в образовательных организациях до следующего года.

По словам министра, в этот раз учащиеся проведут День знаний не так, как прежде.

"Но школьники придут в школы, мы очень надеемся, учителя придут в школы и начнется образовательный процесс, но с определенными требованиями для того, чтобы не допустить каких-то вспышек заболевания или распространения инфекции", — сказал он на международной конференции "Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования".

В этом году праздничные мероприятия в День знаний проведут с учетом требований Роспотребнадзора, чтобы обеспечить безопасность учеников и учителей, добавил Кравцов.

Диагностика знаний

Также Кравцов рассказал, что 1 сентября в школах проведут проверку знаний учащихся.

Он отметил, что оценки по итогам диагностики выставлять не будут, учителя просто проверят уровень подготовки. Если окажется, что из-за дистанционного обучения у школьников появились пробелы в знаниях, их восполнят до необходимого уровня.