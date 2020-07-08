В Совфеде создали комиссию по сохранению народных промыслов

По его словам, несмотря на меры, принимаемые для сохранения и развития народных художественных промыслов, многие предприятия этой сферы находятся в тяжелом экономическом положении: "низкая рентабельность предприятий, износ материально-технической базы, дефицит молодых профессиональных кадров".