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В Совфеде создали комиссию по сохранению народных промыслов
Совет Федерации на заседании в среду принял решение о создании Временной комиссии по сохранению и развитию народных художественных промыслов в России, возглавит РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T16:37
культура
галина карелова
алексей майоров
совет федерации рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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галина карелова, алексей майоров, совет федерации рф, общество

В Совфеде создали комиссию по сохранению народных промыслов

16:37 08.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковИтальянские студенты-дизайнеры изучают русские народные промыслы
Итальянские студенты-дизайнеры изучают русские народные промыслы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду принял решение о создании Временной комиссии по сохранению и развитию народных художественных промыслов в России, возглавит ее вице-спикер СФ Галина Карелова.
"Народные художественные промыслы России - предмет национального престижа и общепризнанного вклада во всемирное культурное наследие. Чтобы сохранить это достояние для будущих поколений, необходима государственная поддержка, предусматривающая совершенствование правового регулирования этой сферы, повышение эффективности взаимодействия регионов с федеральными органами исполнительной власти, создание инфраструктуры рынка сбыта изделий в стране и за ее пределами, развитие системы подготовки кадров для данной отрасли с учетом традиций многонационального народа России", - сказал председатель комитета СФ по аграрно-продовольственной политике Алексей Майоров.
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По его словам, несмотря на меры, принимаемые для сохранения и развития народных художественных промыслов, многие предприятия этой сферы находятся в тяжелом экономическом положении: "низкая рентабельность предприятий, износ материально-технической базы, дефицит молодых профессиональных кадров".
Глава комитета подчеркнул, что для села сохранение народных промыслов - важный аспект для развития малых форм хозяйствования, экономики и инфраструктуры, а также занятости сельчан.
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КультураГалина КареловаАлексей МайоровСовет Федерации РФОбщество
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