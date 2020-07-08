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На Украине задержали подозреваемого в торговле оружием священника
Украинские правоохранители задержали 48-летнего священника, который подозревается в торговле оружием во Львовской области, сообщила пресс-служба Национальной... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T16:30
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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ситуация на украине, львовская область, украина, в мире

На Украине задержали подозреваемого в торговле оружием священника

16:30 08.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
КИЕВ, 8 июл – РИА Новости. Украинские правоохранители задержали 48-летнего священника, который подозревается в торговле оружием во Львовской области, сообщила пресс-служба Национальной полиции страны.
"Преступную деятельность священнослужителя разоблачили и задокументировали оперативники управления стратегических расследований во Львовской области Нацполиции… Правоохранители установили, что мужчина в собственном доме организовал оружейную. Через интернет покупал стартовые, шумовые пистолеты и макеты других видов оружия, переделывал его на боевое. Также он изготавливал патроны к этим пистолетам. В дальнейшем подыскивал покупателей и по почте переправлял им оружие", - говорится в сообщении на сайте полиции.
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Пресс-служба отмечает, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В декабре 2018 года его задерживали за незаконное обращение с оружием. Тогда он был признан виновным и приговорен к пяти годам лишения свободы. От отбывания наказания мужчина был освобожден с испытательным сроком.
"Полицейские задокументировали несколько фактов продажи оружия. Его изъяли и направили на экспертное исследование, по результатам которого изъятые пистолеты являются огнестрельным оружием, пригодным к стрельбе. Восьмого июля проводятся санкционированные обыски на территории Львовской, Черкасской и Киевской областей, в частности, по месту жительства злоумышленника, а также у покупателей оружия", - добавили в полиции.
Во время обысков правоохранители изъяли восемь пистолетов, ружье, шесть глушителей, 165 патронов, светошумовые гранаты и другие элементы оружия.
По данным Нацполиции, задержанному грозит до семи лет тюрьмы, сейчас решается вопрос об избрании для него меры пресечения.
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