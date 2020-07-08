В Черногории обновили список стран, из которых там ждут туристов

"Свои границы для граждан более сотни стран Черногория открыла 1 июня, но Беларуси в этом списке не было, — пояснил Руслан Сегенюк, директор местной туроператорской компании. — Мы ждали, когда можно будет въехать в страну без отрицательных COVID-тестов, поэтому сроки начала полетной программы откладывались несколько раз. На сегодня разрешение получено, рейсы будут выполняться ежедневно".