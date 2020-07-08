Союзное государство готово содействовать диалогу России и Украины

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Союзное государство готово при первой возможности оказать содействие налаживанию отношений между Союзное государство готово при первой возможности оказать содействие налаживанию отношений между Россией Украиной , если это будет востребовано, заявил секретарь СГ Григорий Рапота

"Если будет возможность наладить отношения с Украиной и потребуется наше участие, я с удовольствием этим займусь. Уверен, наши сотрудники тоже", - сказал Рапота в ходе онлайн-конференции.

При этом он напомнил, что Союзное государство является "российско-белорусским образованием" и какой-либо специальной политики в отношении отдельных третьих стран у СГ нет.

"Тем не менее, мы придерживаемся политики открытых дверей и всегда готовы откликнуться на любую инициативу по развитию контактов Союзного государства", - подчеркнул Рапота.