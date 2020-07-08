https://ria.ru/20200708/1574067000.html
Союзное государство готово содействовать диалогу России и Украины
Союзное государство готово при первой возможности оказать содействие налаживанию отношений между Россией и Украиной, если это будет востребовано, заявил... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T16:15
2020-07-08T16:15
союзное государство
россия
ситуация на украине
григорий рапота
белоруссия
украина
в мире
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россия
белоруссия
украина
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ситуация на украине, григорий рапота, белоруссия, украина, в мире
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости.
Союзное государство готово при первой возможности оказать содействие налаживанию отношений между Россией
и Украиной
, если это будет востребовано, заявил секретарь СГ Григорий Рапота
.
"Если будет возможность наладить отношения с Украиной и потребуется наше участие, я с удовольствием этим займусь. Уверен, наши сотрудники тоже", - сказал Рапота в ходе онлайн-конференции.
При этом он напомнил, что Союзное государство является "российско-белорусским образованием" и какой-либо специальной политики в отношении отдельных третьих стран у СГ нет.
"Тем не менее, мы придерживаемся политики открытых дверей и всегда готовы откликнуться на любую инициативу по развитию контактов Союзного государства", - подчеркнул Рапота.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.