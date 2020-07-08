Общественники оценили ситуацию с возвращением граждан Таджикистана домой

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Ситуация с гражданами Таджикистана, которые пытаются выехать из РФ на родину, остается сложной, сказала РИА Новости председатель общественной организации Таджикский культурный центр Хуршеда Хамракулова.
"Люди звонят каждый день, содействие оказываем, но наши возможности ограничены. В особо сложных ситуациях я звоню в посольство, послу",- сказала Хамракулова.
Она отметила, что с 1 июля дипмиссия прекратила принимать заявки на вывоз, поскольку на всех желающих покинуть РФ не хватает рейсов. "Заявок было около двух тысяч, чартерные рейсы летают каждые два дня, в первую очередь вывозят больных, беременных, матерей с малолетними детьми",- сказала Хамракулова.
По ее информации, граждане республики приходят к посольству в Москве, иногда их бывает так много, что цепочка людей растягивается на всю улицу. В культурный центр звонят ежедневно, туда уже обратились десятки людей, сказала Хамракулова.
"С апреля мы начали собирать средства, помогать семьям, раздавать продукты, около пятисот человек получили помощь",- отметила она.
Всего из России в связи с пандемией уехали около 200 тысяч таджиков, но мигрантов из республики в РФ больше миллиона, а еще есть студенты, те, кто приехал к родственникам, и другие, добавила Хамракулова.
"Знаю семьи, где дети по несколько дней голодали. За последние три месяца я не помню, чтобы хоть одну ночь нормально спала",- сказала она.
На сайте посольства Таджикистана в Москве размещено объявление о том, что с 25 июня, когда начался очередной этап возвращения граждан республики на родину чартерными рейсами, несколько тысяч человек непосредственно обратились в дипломатические представительства Таджикистана в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге.
"Следует отметить, что из указанного числа граждан, после рассмотрения специальной комиссией, для отбывания на Родину будут зачислены, прежде всего, больные и инвалиды, женщины с детьми, пожилые люди и студенты, а также лица, прибывшие ранее в Россию в служебных целях",- говорится в сообщении.
"Лица, которые согласно списку отправятся в Таджикистан, будут уведомлены дипломатическими представительствами Таджикистана в России по телефону, в том числе о приобретении авиабилетов в авиакассах представительств авиакомпаний "Таджик-Эйр" и "Сомон Эйр" в аэропорту "Домодедово"",- сообщает диппредставительство.
"В связи с тем, что число желающих выехать в Таджикистан намного превышает количество запланированных в июле чартерных рейсов, доводим до сведения соотечественников, что формирование списков в Посольстве и генеральных консульств Таджикистана в России временно приостановлено",- говорится в сообщении.
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