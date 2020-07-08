Общественники оценили ситуацию с возвращением граждан Таджикистана домой

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Ситуация с гражданами Ситуация с гражданами Таджикистана , которые пытаются выехать из РФ на родину, остается сложной, сказала РИА Новости председатель общественной организации Таджикский культурный центр Хуршеда Хамракулова.

"Люди звонят каждый день, содействие оказываем, но наши возможности ограничены. В особо сложных ситуациях я звоню в посольство, послу",- сказала Хамракулова.

Она отметила, что с 1 июля дипмиссия прекратила принимать заявки на вывоз, поскольку на всех желающих покинуть РФ не хватает рейсов. "Заявок было около двух тысяч, чартерные рейсы летают каждые два дня, в первую очередь вывозят больных, беременных, матерей с малолетними детьми",- сказала Хамракулова.

По ее информации, граждане республики приходят к посольству в Москве , иногда их бывает так много, что цепочка людей растягивается на всю улицу. В культурный центр звонят ежедневно, туда уже обратились десятки людей, сказала Хамракулова.

"С апреля мы начали собирать средства, помогать семьям, раздавать продукты, около пятисот человек получили помощь",- отметила она.

Всего из России в связи с пандемией уехали около 200 тысяч таджиков, но мигрантов из республики в РФ больше миллиона, а еще есть студенты, те, кто приехал к родственникам, и другие, добавила Хамракулова.

"Знаю семьи, где дети по несколько дней голодали. За последние три месяца я не помню, чтобы хоть одну ночь нормально спала",- сказала она.

Новосибирске и Екатеринбурге. На сайте посольства Таджикистана в Москве размещено объявление о том, что с 25 июня, когда начался очередной этап возвращения граждан республики на родину чартерными рейсами, несколько тысяч человек непосредственно обратились в дипломатические представительства Таджикистана в Москве, Санкт-Петербурге

"Следует отметить, что из указанного числа граждан, после рассмотрения специальной комиссией, для отбывания на Родину будут зачислены, прежде всего, больные и инвалиды, женщины с детьми, пожилые люди и студенты, а также лица, прибывшие ранее в Россию в служебных целях",- говорится в сообщении.

"Лица, которые согласно списку отправятся в Таджикистан, будут уведомлены дипломатическими представительствами Таджикистана в России по телефону, в том числе о приобретении авиабилетов в авиакассах представительств авиакомпаний "Таджик-Эйр" и "Сомон Эйр" в аэропорту " Домодедово "",- сообщает диппредставительство.

"В связи с тем, что число желающих выехать в Таджикистан намного превышает количество запланированных в июле чартерных рейсов, доводим до сведения соотечественников, что формирование списков в Посольстве и генеральных консульств Таджикистана в России временно приостановлено",- говорится в сообщении.