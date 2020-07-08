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Вывозной рейс доставит 79 россиян из Ташкента в Москву
Авиакомпания "Уральские авиалинии" в среду доставит 79 россиян из Ташкента в подмосковный город Жуковский спецрейсом, организованным в условиях ограничения... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T16:06
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
аэрофлот
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коронавирус covid-19, аэрофлот, воз, уральские авиалинии, москва, ростов-на-дону, япония, общество

Вывозной рейс доставит 79 россиян из Ташкента в Москву

16:06 08.07.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой
Самолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Самолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 8 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" в среду доставит 79 россиян из Ташкента в подмосковный город Жуковский спецрейсом, организованным в условиях ограничения ависообщения из-за пандемии коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в республике.
Власти Узбекистана с 16 марта приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников организуются вывозные спецрейсы на родину.
"Спецрейс авиакомпании "Уральские авиалинии" вылетел 8 июля из Ташкента в аэропорт Жуковский в 17.06 (15.06 мск). На борту – 79 граждан России и 66 иностранных граждан", - сказал представитель посольства.
По данным посольства РФ, к настоящему моменту чартерными авиарейсами на родину были вывезены около 3,6 тысячи россиян. В марте-июне чартеры "Аэрофлота", "Уральских авиалиний" и Uzbekistan Airways летали в Москву, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург.
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Ранее оперштаб заявлял о возобновлении с 15 июня авиасообщения со странами, где складывалась благополучная ситуация с коронавирусом: Японией, Китаем, Южной Кореей и Израилем. Полеты в Россию пока будут продолжены в режиме вывозных спецрейсов, для пассажиров из РФ установлен обязательный 14-дневный карантин.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,5 миллиона случаев заражения, свыше 535 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19АэрофлотВОЗУральские авиалинииМоскваРостов-на-ДонуЯпонияОбщество
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