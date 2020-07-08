Пандемия не должна быть предлогом притеснения демократии, заявила Меркель

"Чтобы остановить распространение пандемии, пришлось ограничивать основные права граждан. Была заплачена высокая цена. Это исключительная мера, которая может применяться только на короткий срок и только в результате чрезвычайной ситуации и пандемии. Пандемия не должна стать предлогом притеснения демократии. Фундаментальные ценности и права – это достижение всей Европы", - сказала Меркель.