Пандемия не должна быть предлогом притеснения демократии, заявила Меркель

БРЮССЕЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Германия в ходе временного президентства в Совете ЕС намерена сконцентрироваться на фундаментальных европейских ценностях и правах человека, считая их одним из главных завоеваний Европы, сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель, представляя в среду программу на ближайшие полгода депутатам Европейского парламента.
"Чтобы остановить распространение пандемии, пришлось ограничивать основные права граждан. Была заплачена высокая цена. Это исключительная мера, которая может применяться только на короткий срок и только в результате чрезвычайной ситуации и пандемии. Пандемия не должна стать предлогом притеснения демократии. Фундаментальные ценности и права – это достижение всей Европы", - сказала Меркель.
Германия с 1 июля начала полугодовое председательство в Совете ЕС. Механизм председательства позволяет стране-члену ЕС на полгода взять на себя роль лидера союза в решении актуальных вопросов повестки дня. Программа председательства Германии концентрируется на проблеме борьбы с пандемией коронавируса и его последствиями с акцентом на то, что ответ ЕС, прежде всего в сфере экономического восстановления, должен быть стратегическим и ориентированным в будущее, в частности, учитывать цели по защите климата и адаптации экономики под зеленые технологии и дальнейшую цифровизацию экономики с прицелом на "цифровой суверенитет".
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