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Распространение нового коронавируса
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Узбекистан отменил четыре вывозных рейса из России
Министерство транспорта Узбекистана отменило четыре вывозных рейса из России, намеченных до 19 июля, в связи с ростом распространения нового коронавируса... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T15:56
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Узбекистан отменил четыре вывозных рейса из России

15:56 08.07.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 8 июл – РИА Новости. Министерство транспорта Узбекистана отменило четыре вывозных рейса из России, намеченных до 19 июля, в связи с ростом распространения нового коронавируса COVID-19 в республике, сообщил в среду РИА Новости представитель минтранса.
Власти Узбекистана с 16 марта приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников организуются вывозные спецрейсы на родину. Ранее оперштаб заявлял об организации 6-19 июля еще 19 чартерных вывозных авиарейсов, в том числе девяти из России.
"Из-за обострения ситуации с коронавирусом количество рейсов, запланированных на 6-19 июля, сокращено с 19 до 13, в том числе из России - с девяти до пяти", - сказал представитель минтранса. Он уточнил, что не состоятся три из шести чартеров в Москву и один из двух – в Санкт-Петербург. Сохранен спецрейс во Владивосток. Отменен вылет за согражданами в Дубай.
По данным министерства транспорта Узбекистана, с марта вывозными рейсами из зарубежных стран в республику вернулись более 17 тысяч соотечественников, в том числе около 12 тысяч из России, из Узбекистана в РФ - около 3,6 тысячи россиян.
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Власти Узбекистана заявляли о возобновлении с 15 июня авиасообщения со странами, где складывалась благополучная ситуация с коронавирусом: Японией, Китаем, Южной Кореей и Израилем. Полеты в Россию пока будут продолжены в режиме вывозных спецрейсов, для пассажиров из РФ установлен обязательный 14-дневный карантин.
Ранее республиканская спецкомиссия по борьбе с коронавирусом приняла решение вновь ограничить с 10 июля до 1 августа движение транспорта, ввести режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. Также будет приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрываются детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К среде число зарегистрированных случаев составило 10 838, скончался 41 пациент, 6811 выздоровели. По данным минздрава, за прошедшие сутки было зарегистрировано 379 новых случаев – это новый антирекорд числа заболевших за сутки. Прежний самый высокий прирост случаев заболевания был отмечен 1 июля - 329 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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