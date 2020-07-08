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Кравцов рассказал об апробации сервиса видеокоммуникаций для школ
Апробация интерактивного сервиса видеокоммуникаций для школ идет успешно, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T16:03
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353
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Кравцов рассказал об апробации сервиса видеокоммуникаций для школ

15:52 08.07.2020 (обновлено: 16:03 08.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Апробация интерактивного сервиса видеокоммуникаций для школ идет успешно, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Ранее пресс-служба Минпросвещения РФ сообщила о старте апробации нового интерактивного сервиса видеокоммуникаций, нацеленного на поддержку школьников, которые временно не могут посещать уроки очно.
"Сегодня у нас такая уже разработка ведется, и успешно в некоторых регионах апробирована именно для школ отечественная разработка", - сказал Кравцов на международной конференции "Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования".
Он уточнил, что даже при очном обучении такая система даст школьникам возможность общаться с учителями, с ее помощью ребенок также сможет присутствовать на уроке или просматривать занятия во время болезни.
Сервис видеокоммуникаций, разработанный Минпросвещения, министерством цифрового развития и массовых коммуникаций и ПАО "Ростелеком", войдет в разрабатываемую российскую образовательную платформу "Мое просвещение". Воспользоваться сервисом можно будет в разделе "Мое образование" на портале госуслуг.
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