Кравцов рассказал об апробации сервиса видеокоммуникаций для школ

Ранее пресс-служба Минпросвещения РФ сообщила о старте апробации нового интерактивного сервиса видеокоммуникаций, нацеленного на поддержку школьников, которые временно не могут посещать уроки очно.

Он уточнил, что даже при очном обучении такая система даст школьникам возможность общаться с учителями, с ее помощью ребенок также сможет присутствовать на уроке или просматривать занятия во время болезни.