Кравцов рассказал об апробации сервиса видеокоммуникаций для школ

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Апробация интерактивного сервиса видеокоммуникаций для школ идет успешно, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Ранее пресс-служба Минпросвещения РФ сообщила о старте апробации нового интерактивного сервиса видеокоммуникаций, нацеленного на поддержку школьников, которые временно не могут посещать уроки очно.
"Сегодня у нас такая уже разработка ведется, и успешно в некоторых регионах апробирована именно для школ отечественная разработка", - сказал Кравцов на международной конференции "Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования".
Он уточнил, что даже при очном обучении такая система даст школьникам возможность общаться с учителями, с ее помощью ребенок также сможет присутствовать на уроке или просматривать занятия во время болезни.
Сервис видеокоммуникаций, разработанный Минпросвещения, министерством цифрового развития и массовых коммуникаций и ПАО "Ростелеком", войдет в разрабатываемую российскую образовательную платформу "Мое просвещение". Воспользоваться сервисом можно будет в разделе "Мое образование" на портале госуслуг.