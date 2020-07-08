https://ria.ru/20200708/1574065383.html
Путин поблагодарил Си Цзиньпина за направление делегации на парад Победы
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином поблагодарил его за направлении делегации и подразделения... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T15:47
2020-07-08T15:47
75 лет великой победы
си цзиньпин
владимир путин
москва
китай
общество
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
си цзиньпин, владимир путин, москва, китай, общество