Путин поблагодарил Си Цзиньпина за направление делегации на парад Победы

Парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в этом году из-за ситуации а коронавирусом был перенесен с 9 мая на 24 июня. Всероссийская акция "Бессмертный полк" в этом году пройдет 26 июля, в День военно-морского флота России.