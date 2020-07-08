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75 лет Великой Победы
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Путин поблагодарил Си Цзиньпина за направление делегации на парад Победы
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином поблагодарил его за направлении делегации и подразделения... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T15:47
75 лет великой победы
си цзиньпин
владимир путин
москва
китай
общество
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си цзиньпин, владимир путин, москва, китай, общество

Путин поблагодарил Си Цзиньпина за направление делегации на парад Победы

15:47 08.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином поблагодарил его за направлении делегации и подразделения Народно-освободительной армии Китая для участия в параде Победы в Москве, сообщает пресс-служба Кремля.
Парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в этом году из-за ситуации а коронавирусом был перенесен с 9 мая на 24 июня. Всероссийская акция "Бессмертный полк" в этом году пройдет 26 июля, в День военно-морского флота России.
"Президент России поблагодарил председателя КНР за направление представительной делегации и подразделения Народно-освободительной армии Китая для участия в торжественном параде в ознаменование 75-летия победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
Военная техники перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
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