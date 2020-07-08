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Путин и Си Цзиньпин обсудили вопросы защиты суверенитета
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин выразили взаимную поддержку в вопросах защиты суверенитета, недопущения вмешательства во... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T15:41
россия
си цзиньпин
владимир путин
китай
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
россия, си цзиньпин, владимир путин, китай, в мире

Путин и Си Цзиньпин обсудили вопросы защиты суверенитета

15:41 08.07.2020
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© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи в рамках саммита БРИКС
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи в рамках саммита БРИКС
© POOL
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин выразили взаимную поддержку в вопросах защиты суверенитета, недопущения вмешательства во внутренние дела извне, сообщает пресс-служба Кремля.
"Выражена твердая взаимная поддержка в вопросах защиты суверенитета, недопущения вмешательства во внутренние дела извне и обеспечения верховенства норм международного права", - говорится в сообщении.
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