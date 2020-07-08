https://ria.ru/20200708/1574065138.html
Путин и Си Цзиньпин обсудили вопросы защиты суверенитета
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин выразили взаимную поддержку в вопросах защиты суверенитета, недопущения вмешательства во... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T15:41
2020-07-08T15:41
россия
си цзиньпин
владимир путин
китай
в мире
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китай
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, си цзиньпин, владимир путин, китай, в мире