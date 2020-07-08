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В России проведут диагностику знаний школьников
Диагностику знаний школьников по итогам дистанционного образования планируется провести 1 сентября, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T15:43
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сн_образование
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
сергей кравцов
образование - общество
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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социальный навигатор, сн_образование, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, образование - общество, общество

В России проведут диагностику знаний школьников

15:35 08.07.2020 (обновлено: 15:43 08.07.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШкольник
Школьник
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Школьник. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Диагностику знаний школьников по итогам дистанционного образования планируется провести 1 сентября, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Мы приняли решение, что 1 сентября в школах Российской Федерации будет проведена диагностика знаний школьников", - сказал Кравцов на международной конференции "Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования".
Он отметил, что оценки за нее не будут выставляться, будет просто проверен уровень знаний, и на случай, если будут выявлены какие-то пробелы из-за дистанционного обучения, уже готовы программы для их ликвидации, "чтобы выровнять образовательные результаты до необходимого уровня".
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Сергей КравцовОбразование - ОбществоОбщество
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