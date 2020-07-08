https://ria.ru/20200708/1574064645.html
В России проведут диагностику знаний школьников
Диагностику знаний школьников по итогам дистанционного образования планируется провести 1 сентября, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T15:35
2020-07-08T15:43
социальный навигатор
сн_образование
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
сергей кравцов
образование - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573830655_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_f5e594175dc99bfc890d6af25d724415.jpg
4
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573830655_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_f5e594175dc99bfc890d6af25d724415.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573830655_347:0:3076:2047_1400x0_80_0_0_2e790f68662da6780dc6ac393f1d7f9c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573830655_825:0:2872:2047_1400x0_80_0_0_8912fe349ac48e25f4a8eb4150846552.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, образование - общество, общество