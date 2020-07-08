В России проведут диагностику знаний школьников

"Мы приняли решение, что 1 сентября в школах Российской Федерации будет проведена диагностика знаний школьников", - сказал Кравцов на международной конференции "Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования".

Он отметил, что оценки за нее не будут выставляться, будет просто проверен уровень знаний, и на случай, если будут выявлены какие-то пробелы из-за дистанционного обучения, уже готовы программы для их ликвидации, "чтобы выровнять образовательные результаты до необходимого уровня".