https://ria.ru/20200708/1574064498.html
На Ямале возбудили дело после гибели пропавшей девочки
Уголовное дело по статье об убийстве возбудили в Ямало-Ненецком автономном округе после того, как пропавшую в ночь на среду двухлетнюю девочку нашли мертвой,... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T15:33
2020-07-08T15:33
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
приуральский район
происшествия
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приуральский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ямало-ненецкий автономный округ (янао), приуральский район, происшествия
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 июл - РИА Новости.
Уголовное дело по статье об убийстве возбудили в Ямало-Ненецком автономном округе
после того, как пропавшую в ночь на среду двухлетнюю девочку нашли мертвой, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Утром в среду в окружном УМВД информировали, что к полицейским обратилась жительница Приуральского района, сообщившая о пропаже дочери
, которой в марте исполнилось 2 года. Согласно информации следственного управления, девочка вечером во вторник гуляла во дворе дома в селе Катравож, но не вернулась с прогулки.
В поисках ребенка участвовали спасатели, волонтеры, сотрудники администрации села, а также персонал местной школы и родственники пропавшей - всего около 60 человек. Вскоре в окружном СУСК сообщили РИА Новости, что тело девочки нашли недалеко от места исчезновения.
"Следственным отделом по Приуральскому району... по факту гибели малолетнего ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство малолетнего лица", - говорится в сообщении.
По уточненным данным следствия, тело ребенка обнаружено на берегу реки. Назначен ряд экспертиз, которые позволят установить точную причину гибели девочки.
Также в ведомстве отметили, что семья, где рос ребенок, ранее состояла на учете в органах опеки как неблагополучная, но недавно была снята с него. В этой связи следователи планируют оценить работу системы органов опеки и профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Ранее об аналогичной проверке сообщила прокуратура ЯНАО.