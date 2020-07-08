На Ямале возбудили дело после гибели пропавшей девочки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 июл - РИА Новости. Уголовное дело по статье об убийстве возбудили в Уголовное дело по статье об убийстве возбудили в Ямало-Ненецком автономном округе после того, как пропавшую в ночь на среду двухлетнюю девочку нашли мертвой, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Утром в среду в окружном УМВД информировали, что к полицейским обратилась жительница Приуральского района, сообщившая о пропаже дочери , которой в марте исполнилось 2 года. Согласно информации следственного управления, девочка вечером во вторник гуляла во дворе дома в селе Катравож, но не вернулась с прогулки.

В поисках ребенка участвовали спасатели, волонтеры, сотрудники администрации села, а также персонал местной школы и родственники пропавшей - всего около 60 человек. Вскоре в окружном СУСК сообщили РИА Новости, что тело девочки нашли недалеко от места исчезновения.

"Следственным отделом по Приуральскому району... по факту гибели малолетнего ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство малолетнего лица", - говорится в сообщении.

По уточненным данным следствия, тело ребенка обнаружено на берегу реки. Назначен ряд экспертиз, которые позволят установить точную причину гибели девочки.