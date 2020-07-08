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На Ямале в сельской местности пропала двухлетняя девочка
Двухлетняя девочка пропала в сельской местности в Ямало-Ненецком автономном округе, в поисках участвуют около 60 человек, сообщает региональное управление МВД. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T10:38
приуральский район
происшествия
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РИА Новости
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приуральский район, происшествия

На Ямале в сельской местности пропала двухлетняя девочка

10:38 08.07.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работа УМВД России. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 июл - РИА Новости. Двухлетняя девочка пропала в сельской местности в Ямало-Ненецком автономном округе, в поисках участвуют около 60 человек, сообщает региональное управление МВД.
Ведомство уточняет, что к полицейским в среду обратилась жительница Приуральского района, сообщившая о пропаже дочери, которой в марте исполнилось 2 года.
"Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения малолетней. До настоящего времени ее местонахождение не установлено", - говорится в сообщении.
В поисках участвуют спасатели, волонтеры, сотрудники администрации села Катравож, а также персонал местной школы и родственники пропавшей - всего около 60 человек, добавили в УМВД.
Источник РИА Новости в экстренных службах региона уточнил, что ребенок пропал ночью: девочка, как предполагается, ушла из дома в неизвестном направлении. По его словам, село Катравож, где живет семья девочки, располагается на берегу реки, поэтому поиски идут также в прибрежной зоне.
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