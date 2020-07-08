На Ямале в сельской местности пропала двухлетняя девочка

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 июл - РИА Новости. Двухлетняя девочка пропала в сельской местности в Ямало-Ненецком автономном округе, в поисках участвуют около 60 человек, сообщает региональное управление МВД.

Ведомство уточняет, что к полицейским в среду обратилась жительница Приуральского района , сообщившая о пропаже дочери, которой в марте исполнилось 2 года.

"Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения малолетней. До настоящего времени ее местонахождение не установлено", - говорится в сообщении.

В поисках участвуют спасатели, волонтеры, сотрудники администрации села Катравож, а также персонал местной школы и родственники пропавшей - всего около 60 человек, добавили в УМВД.