https://ria.ru/20200708/1574064262.html
В России отменили школьные линейки 1 сентября в традиционном формате
Из-за ситуации с коронавирусом школьные линейки 1 сентября проведут в измененной форме, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T15:30
2020-07-08T16:44
социальный навигатор
сн_образование
сергей кравцов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
образование - общество
общество
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https://radiosputnik.ria.ru/20200525/1571959479.html
https://sn.ria.ru/20200707/1574004144.html
Ой, не смешите мне
Голосовать можно всем, на линейку нельзя даже первоклашкам.
67
Владимир П.
Ни линеек школьных, ни обучения традиционного, ни посиделок, ни много чего традиционного, что было до 20-го больше не будет,всеэто останется в памяти народной, как "застойные" времена Брежнева. Люди будут отдалятся друг от друга дальше и дальше и это будет стимулироваться государственными институтами стран, т.к. разобщенными проще управлять... и когда-нибудь эти сообщества,когда на шарике отключат электричество озвреют и перегрызут себе глотки.Бедные наши дети.
38
14
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155815/56/1558155676_0:282:3071:2009_1400x0_80_0_0_3df8cadaa7b5d9c006ab3ec8eb1b2939.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, сергей кравцов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), образование - общество, общество