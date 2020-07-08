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В России отменили школьные линейки 1 сентября в традиционном формате
Из-за ситуации с коронавирусом школьные линейки 1 сентября проведут в измененной форме, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T16:44
социальный навигатор
сн_образование
сергей кравцов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
образование - общество
общество
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Голосовать можно всем, на линейку нельзя даже первоклашкам.
67
Ни линеек школьных, ни обучения традиционного, ни посиделок, ни много чего традиционного, что было до 20-го больше не будет,всеэто останется в памяти народной, как "застойные" времена Брежнева. Люди будут отдалятся друг от друга дальше и дальше и это будет стимулироваться государственными институтами стран, т.к. разобщенными проще управлять... и когда-нибудь эти сообщества,когда на шарике отключат электричество озвреют и перегрызут себе глотки.Бедные наши дети.
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155815/56/1558155676_0:282:3071:2009_1400x0_80_0_0_3df8cadaa7b5d9c006ab3ec8eb1b2939.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
социальный навигатор, сн_образование, сергей кравцов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), образование - общество, общество

В России отменили школьные линейки 1 сентября в традиционном формате

15:30 08.07.2020 (обновлено: 16:44 08.07.2020)
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Из-за ситуации с коронавирусом школьные линейки 1 сентября проведут в измененной форме, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
Ранее Роспотребнадзор запретил проводить массовые мероприятия в образовательных организациях до 2021 года.
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Министр отметил, что в новом учебном году школы будут принимать все необходимые меры для предотвращения распространения инфекции.
"У нас традиционно 1 сентября проходят линейки. По понятным причинам мы немножко в другом формате их проведем, но школьники придут в школы, мы очень надеемся, учителя придут в школы и начнется образовательный процесс", — сказал он на международной конференции "Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования".
В этом году праздничные мероприятия в День знаний проведут с учетом требований Роспотребнадзора, чтобы обеспечить безопасность учеников и учителей, добавил Кравцов.
На прошлой неделе глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов сообщил, что с 1 сентября образовательная система должна перейти к стандартному режиму. Он подчеркнул, что за время пандемии Россия сделала серьезный рывок в области онлайн-обучения, однако на дистанционное образование школы и вузы переходить не будут.
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Обсудить 14
Социальный навигаторСН_ОбразованиеСергей КравцовФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Образование - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Голосовать можно всем, на линейку нельзя даже первоклашкам.
8 июля, 15:59
Ой, не смешите мне
52300012
Ни линеек школьных, ни обучения традиционного, ни посиделок, ни много чего традиционного, что было до 20-го больше не будет,всеэто останется в памяти народной, как "застойные" времена Брежнева. Люди будут отдалятся друг от друга дальше и дальше и это будет стимулироваться государственными институтами стран, т.к. разобщенными проще управлять... и когда-нибудь эти сообщества,когда на шарике отключат электричество озвреют и перегрызут себе глотки.Бедные наши дети.
8 июля, 15:51
Владимир П.
28000010
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