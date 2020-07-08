В России отменили школьные линейки 1 сентября в традиционном формате

"Мы не унываем". Как проходит в школах "последний звонок" онлайн Последний звонок для российских старшеклассников "звенит" сегодня онлайн. Учителя и выпускники одной из школ в Нижнем Новгороде рассказали радио Sputnik, как отмечают этот праздник.