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Путин провел телефонный разговор с Си Цзиньпином
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре отметили оказанную друг другу помощь в наиболее сложный период борьбы с... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T15:43
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, россия, си цзиньпин, владимир путин, китай, в мире

Путин провел телефонный разговор с Си Цзиньпином

15:30 08.07.2020 (обновлено: 15:43 08.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре отметили оказанную друг другу помощь в наиболее сложный период борьбы с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе китайской стороны.
"Дана высокая оценка достигнутому уровню всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран. По обоюдному мнению, его ярким проявлением стала помощь, оказанная Россией и Китаем друг другу в наиболее сложный период борьбы с пандемией коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыРоссияСи ЦзиньпинВладимир ПутинКитайВ мире
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