https://ria.ru/20200708/1574064237.html
Путин провел телефонный разговор с Си Цзиньпином
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре отметили оказанную друг другу помощь в наиболее сложный период борьбы с... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T15:30
2020-07-08T15:43
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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