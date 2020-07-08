https://ria.ru/20200708/1574063098.html
СФ уточнил полномочия правительства по спасательным операциям на море
Совфед на заседании в среду одобрил закон, который наделяет правительство РФ полномочиями для издания и утверждения нормативных правовых актов, регулирующих... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T15:23
2020-07-08T15:23
совет федерации рф
политика
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РИА Новости
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совет федерации рф, политика
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Совфед
на заседании в среду одобрил закон, который наделяет правительство РФ полномочиями для издания и утверждения нормативных правовых актов, регулирующих поиск и спасание на море.
Россия как преемник Советского Союза по международной конвенции о поиске и спасании на море 1970 года участвует в соглашениях по проведению спасательных работ. Однако кабмин не имеет достаточных полномочий, чтобы издавать нормативные правовые акты, регулирующие поиск и спасание на море.
Законом предлагается дополнить Кодекс торгового мореплавания статьёй, которая позволит правительству выпускать такие документы. В частности, это даст возможность утверждать положения о взаимодействии федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти в субъектах РФ и других организаций при проведении поисковых и спасательных операций на море.
Законом уточняется, что разрешения на проход судов в акватории Северного морского пути и удостоверения о праве ледовой лоцманской проводки судов выдаются Федеральным агентством морского и речного транспорта или подведомственной ему организацией.