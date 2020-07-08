Прокуратура отозвала ходатайство об избрании Порошенко меры пресечения

КИЕВ, 8 июл - РИА Новости. Прокуратура отозвала из Печерского районного суда Киева ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.
Ранее суд в Киеве удовлетворил ходатайство о продлении сроков расследования еще на полгода до 10 октября. В среду он продолжил рассмотрение ходатайства об избрании Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства до завершения досудебного расследования. Эта мера предусматривает, что экс-президент должен приходить по первому вызову к следователю и в суд, не выезжать из Киева без разрешения следователя, прокурора или суда, воздержаться от общения с другими подозреваемыми или свидетелями, сдать на сохранение следователю паспорта. Прокурор сообщил Порошенко о завершении расследования дела о назначении Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.
"Считаем, что продолжение рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения нецелесообразно", - сказал прокурор. Трансляция велась на YouTube-канале "Судебная власть Украины".
Госбюро расследований Украины подозревает Порошенко в том, что в 2018 году он вынудил занимавшего тогда пост главы Службы внешней разведки Егора Божка назначить своим заместителем Семочко - на тот момент начальника киевского управления Службы безопасности Украины. Порошенко и его адвокаты отказались принимать подозрение, они считают, что его пытались вручить незаконно.
В июле 2018 года Семочко был назначен первым заместителем главы Службы внешней разведки. Порошенко, занимавший тогда пост президента, в апреле 2019 года уволил Семочко. Позже Семочко обжаловал в Верховном суде указ о своем увольнении.
Вчера, 04:41Тимошенко раскрыла "жестокий обман" украинцев