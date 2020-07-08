Россия и Турция работают над согласованием прекращения огня в Ливии

"Мы с нашими турецкими коллегами в рамках диалога, который был санкционирован на высшем уровне президентами России и Турции, занимались и продолжаем заниматься согласованием подходов, которые позволили бы незамедлительно объявить о прекращении огня и тут же приступить уже к решению всех других вопросов, которые были упомянуты на берлинской конференции и которые были переподтверждены на встречах в Каире",- сказал Лавров.