Россия и Турция работают над согласованием прекращения огня в Ливии

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Ливийская национальная армия готова подписать соглашение о прекращении огня, но Триполи не хочет этого делать; подходы, которые позволят объявить о незамедлительном прекращении огня, согласовывают Россия и Турция, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сейчас Ливийская национальная армия, по нашим оценкам, готова подписать такой документ, о немедленном прекращении боевых действий, но уже правительство в Триполи не хочет этого делать, рассчитывая опять-таки на военное решение",- сказал Лавров по итогам переговоров с министрами иностранных дел тройки Африканского союза (ДРК, Египет, ЮАР) в формате видеосвязи.
Как заявил глава российского дипведомства, Россия и Турция согласовывают подходы, которые позволят объявить о немедленном прекращении огня.
"Мы с нашими турецкими коллегами в рамках диалога, который был санкционирован на высшем уровне президентами России и Турции, занимались и продолжаем заниматься согласованием подходов, которые позволили бы незамедлительно объявить о прекращении огня и тут же приступить уже к решению всех других вопросов, которые были упомянуты на берлинской конференции и которые были переподтверждены на встречах в Каире",- сказал Лавров.
По словам Лаврова, Турция работает с правительством национального согласия Ливии.
"Надеюсь, что у них получится добиться единственно верного в нынешних условиях решения",- сказал глава МИД РФ.