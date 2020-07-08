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Россия и Турция работают над согласованием прекращения огня в Ливии
Ливийская национальная армия готова подписать соглашение о прекращении огня, но Триполи не хочет этого делать; подходы, которые позволят объявить о... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T15:21
обострение конфликта в ливии
сергей лавров
триполи
ливия
юар
в мире
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обострение конфликта в ливии, сергей лавров, триполи, ливия, юар, в мире

Россия и Турция работают над согласованием прекращения огня в Ливии

15:21 08.07.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Ливийская национальная армия готова подписать соглашение о прекращении огня, но Триполи не хочет этого делать; подходы, которые позволят объявить о незамедлительном прекращении огня, согласовывают Россия и Турция, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сейчас Ливийская национальная армия, по нашим оценкам, готова подписать такой документ, о немедленном прекращении боевых действий, но уже правительство в Триполи не хочет этого делать, рассчитывая опять-таки на военное решение",- сказал Лавров по итогам переговоров с министрами иностранных дел тройки Африканского союза (ДРК, Египет, ЮАР) в формате видеосвязи.
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Как заявил глава российского дипведомства, Россия и Турция согласовывают подходы, которые позволят объявить о немедленном прекращении огня.
"Мы с нашими турецкими коллегами в рамках диалога, который был санкционирован на высшем уровне президентами России и Турции, занимались и продолжаем заниматься согласованием подходов, которые позволили бы незамедлительно объявить о прекращении огня и тут же приступить уже к решению всех других вопросов, которые были упомянуты на берлинской конференции и которые были переподтверждены на встречах в Каире",- сказал Лавров.
По словам Лаврова, Турция работает с правительством национального согласия Ливии.
"Надеюсь, что у них получится добиться единственно верного в нынешних условиях решения",- сказал глава МИД РФ.
Здание министерства иностранных дел РФ
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Обострение конфликта в ЛивииСергей ЛавровТриполиЛивияЮАРВ мире
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