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Росздравнадзор не установил прямой связи между ИВЛ и пожарами в больницах
Прямой связи между нарушениями, выявленными в работе аппаратов ИВЛ "Авента-М", и пожарами в больницах Москвы и Петербурга не установлено, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T15:18
авента-м (аппарат ивл)
пожар в больнице в санкт-петербурге
пожар в больнице №50 в москве
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
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авента-м (аппарат ивл), пожар в больнице в санкт-петербурге, пожар в больнице №50 в москве, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), москва, санкт-петербург, происшествия

Росздравнадзор не установил прямой связи между ИВЛ и пожарами в больницах

15:15 08.07.2020 (обновлено: 15:18 08.07.2020)
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© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС и полиции у больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге
Сотрудники МЧС и полиции у больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Валентин Егоршин
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Сотрудники МЧС и полиции у больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Прямой связи между нарушениями, выявленными в работе аппаратов ИВЛ "Авента-М", и пожарами в больницах Москвы и Петербурга не установлено, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.
Росздравнадзор завершил проверку Уральского приборостроительного завода – производителя аппарата ИВЛ "Авента-М", в ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения производственных процессов, а также несоответствие медицинского изделия эксплуатационной и технической документации, пояснили в пресс-службе.
"Вместе с тем, при проведении экспертизы качества, эффективности и безопасности аппаратов ИВЛ "Авента-М" не установлено прямой связи между выявленными нарушениями и произошедшими возгораниями", - говорится в сообщении.
Аппараты ИВЛ "Авента-М", произведенные на одном из заводов КРЭТ, использовались в московской и петербургской больницах, где 9 и 12 мая произошли пожары и погибли в общей сложности семь пациентов. После случившегося Росздравнадзор приостановил использование в России этих аппаратов ИВЛ на время расследования.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Вчера, 12:32
У мира "российские легкие". Мантуров о помощи странам аппаратами ИВЛ
1353017
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Авента-М (аппарат ИВЛ)Пожар в больнице в Санкт-ПетербургеПожар в больнице №50 в МосквеФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)МоскваСанкт-ПетербургПроисшествия
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