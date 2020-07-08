Росздравнадзор не установил прямой связи между ИВЛ и пожарами в больницах

Росздравнадзор завершил проверку Уральского приборостроительного завода – производителя аппарата ИВЛ "Авента-М", в ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения производственных процессов, а также несоответствие медицинского изделия эксплуатационной и технической документации, пояснили в пресс-службе.

"Вместе с тем, при проведении экспертизы качества, эффективности и безопасности аппаратов ИВЛ "Авента-М" не установлено прямой связи между выявленными нарушениями и произошедшими возгораниями", - говорится в сообщении.

Аппараты ИВЛ "Авента-М", произведенные на одном из заводов КРЭТ, использовались в московской и петербургской больницах, где 9 и 12 мая произошли пожары и погибли в общей сложности семь пациентов. После случившегося Росздравнадзор приостановил использование в России этих аппаратов ИВЛ на время расследования.