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В Киеве на митинге мужчина бросил в Порошенко пачку фальшивых купюр
Мужчина бросил в бывшего президента Украины Петра Порошенко на митинге в Киеве пачку фальшивых купюр, его силой увели с акции, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T15:15
ситуация на украине
петр порошенко
киев
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
ситуация на украине, петр порошенко, киев, украина, в мире

В Киеве на митинге мужчина бросил в Порошенко пачку фальшивых купюр

15:15 08.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда
Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда. Архивное фото
КИЕВ, 8 июл - РИА Новости. Мужчина бросил в бывшего президента Украины Петра Порошенко на митинге в Киеве пачку фальшивых купюр, его силой увели с акции, передает корреспондент РИА Новости.
Печерский районный суд Киева в среду продолжил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Порошенко в виде личного обязательства. Сторонники экс-президента проводят митинг в его поддержку у здания суда.
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Порошенко в перерыве судебного заседания вышел к своим сторонникам. Он вновь поблагодарил их за поддержку, а также рассказал о ходе судебного заседания. В конце его выступления мужчина, который стоял в непосредственной близости от Порошенко, бросил в него стопку бумажек с изображением разных купюр. Порошенко назвал мужчину провокатором.
"Друзья, этого провокатора, который к нам прорвался, мы сейчас срочно установим - кто он и откуда взялся. Друзья, мы так будем встречаться с каждым", - заявил Порошенко.
После этого участники митинга силой вывели мужчину с собрания и увели в неизвестном направлении. Полиция, которая присутствует на митинге, в ситуацию не вмешивалась.
Госбюро расследований Украины подозревает Порошенко в том, что в 2018 году он вынудил занимавшего тогда пост главы Службы внешней разведки Егора Божка назначить своим заместителем Сергея Семочко - на тот момент начальника киевского управления Службы безопасности Украины. Порошенко и его адвокаты отказались принимать подозрение, они считают, что его пытались вручить незаконно.
В июле 2018 года Семочко был назначен первым заместителем главы Службы внешней разведки. Порошенко, занимавший тогда пост президента, в апреле 2019 года уволил Семочко. Позже Семочко обжаловал в Верховном суде указ о своем увольнении.
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