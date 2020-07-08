В Киеве на митинге мужчина бросил в Порошенко пачку фальшивых купюр

КИЕВ, 8 июл - РИА Новости. Мужчина бросил в бывшего президента Украины Мужчина бросил в бывшего президента Украины Петра Порошенко на митинге в Киеве пачку фальшивых купюр, его силой увели с акции, передает корреспондент РИА Новости.

Печерский районный суд Киева в среду продолжил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Порошенко в виде личного обязательства. Сторонники экс-президента проводят митинг в его поддержку у здания суда.

Порошенко в перерыве судебного заседания вышел к своим сторонникам. Он вновь поблагодарил их за поддержку, а также рассказал о ходе судебного заседания. В конце его выступления мужчина, который стоял в непосредственной близости от Порошенко, бросил в него стопку бумажек с изображением разных купюр. Порошенко назвал мужчину провокатором.

"Друзья, этого провокатора, который к нам прорвался, мы сейчас срочно установим - кто он и откуда взялся. Друзья, мы так будем встречаться с каждым", - заявил Порошенко.

После этого участники митинга силой вывели мужчину с собрания и увели в неизвестном направлении. Полиция, которая присутствует на митинге, в ситуацию не вмешивалась.

Бывший президент Украины Пётр Порошенко прибыл в суд в Киеве. Возле здания суда проходит митинг его сторонников. #Украина #Порошенко pic.twitter.com/8CAlT4VOnC — Мировые новости (@RIA_Worldnews) July 8, 2020

Госбюро расследований Украины подозревает Порошенко в том, что в 2018 году он вынудил занимавшего тогда пост главы Службы внешней разведки Егора Божка назначить своим заместителем Сергея Семочко - на тот момент начальника киевского управления Службы безопасности Украины. Порошенко и его адвокаты отказались принимать подозрение, они считают, что его пытались вручить незаконно.