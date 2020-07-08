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ГД приняла в I чтении проект об удостоверениях для лиц без гражданства
Государственная дума в среду приняла в первом чтении законопроект о выдаче лицам без гражданства, находящимся на территории РФ, временных удостоверений... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T15:12
госдума рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
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госдума рф, общество

ГД приняла в I чтении проект об удостоверениях для лиц без гражданства

15:12 08.07.2020
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Государственная дума в среду приняла в первом чтении законопроект о выдаче лицам без гражданства, находящимся на территории РФ, временных удостоверений личности.
Проект был внесен в Госдуму правительством России. Как уточняется, сейчас законодательством РФ не предусмотрен документ, удостоверяющий личность лица без гражданства после установления его личности.
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"Законопроектом предусмотрено, что временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации... выдается на основании заключения об установлении личности лица без гражданства, составленного в соответствии со статьей 101 Федерального закона... "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", и удостоверяет личность его владельца в Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Согласно законопроекту, работать лица без гражданства, у которых есть временное удостоверение личности, смогут без оформления разрешительных документов. Удостоверение будет необходимо продлевать ежегодно.
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"Одновременно законопроект включает положения, уточняющие основания для прекращения содержания в специальном учреждении лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации, депортации или реадмиссии, в случае отмены соответствующих решений, прекращения процедуры реадмиссии, а также признания лиц беженцами, либо предоставления им временного убежища на территории Российской Федерации", - говорится в документе.
Проект также предусматривает постановку на учет по месту пребывания лиц с временным удостоверением по истечении семи рабочих дней с даты получения документа. Так как выдача временного удостоверения личности дает лицу без гражданства возможность находиться в РФ, законопроект предусматривает приостановку ранее принятых в отношении него решения о неразрешении въезда в Россию или решения о нежелательности пребывания или проживания в РФ.
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