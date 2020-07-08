ГД приняла в I чтении проект об удостоверениях для лиц без гражданства

"Законопроектом предусмотрено, что временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации... выдается на основании заключения об установлении личности лица без гражданства, составленного в соответствии со статьей 101 Федерального закона... "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", и удостоверяет личность его владельца в Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Согласно законопроекту, работать лица без гражданства, у которых есть временное удостоверение личности, смогут без оформления разрешительных документов. Удостоверение будет необходимо продлевать ежегодно.

"Одновременно законопроект включает положения, уточняющие основания для прекращения содержания в специальном учреждении лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации, депортации или реадмиссии, в случае отмены соответствующих решений, прекращения процедуры реадмиссии, а также признания лиц беженцами, либо предоставления им временного убежища на территории Российской Федерации", - говорится в документе.

Проект также предусматривает постановку на учет по месту пребывания лиц с временным удостоверением по истечении семи рабочих дней с даты получения документа. Так как выдача временного удостоверения личности дает лицу без гражданства возможность находиться в РФ, законопроект предусматривает приостановку ранее принятых в отношении него решения о неразрешении въезда в Россию или решения о нежелательности пребывания или проживания в РФ.