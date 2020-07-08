СФ одобрил закон о праве кабмина давать отсрочку на маркировку лекарств

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон, которым устанавливается право правительства давать отсрочку на введение обязательной маркировки для ряда лекарств в течение 3-6 месяцев.

Документ предусматривает создание федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ.

Федеральный регистр, помимо той информации, которая определяет количество застрахованных и категории заболеваний, должен будет иметь актуальную, фактическую информацию обеспеченности каждого льготника. Согласно закону, вести регистр будет министерство здравоохранения. Но при этом региональные сегменты федерального регистра будут заполнять и контролировать органы госвласти регионов.

Основу этого регистра будут составлять сведения из социальных регистров и единой государственной информационной системы социального обеспечения.

Также поправками было установлено право правительства устанавливать отсрочку на введение обязательной маркировки для некоторых лекарств от 3 до 6 месяцев.