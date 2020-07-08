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СФ одобрил закон о праве кабмина давать отсрочку на маркировку лекарств
Совфед на заседании в среду одобрил закон, которым устанавливается право правительства давать отсрочку на введение обязательной маркировки для ряда лекарств в... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T15:07
здоровье - общество
совет федерации рф
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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здоровье - общество, совет федерации рф, общество

СФ одобрил закон о праве кабмина давать отсрочку на маркировку лекарств

15:07 08.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации
Здание Совета Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон, которым устанавливается право правительства давать отсрочку на введение обязательной маркировки для ряда лекарств в течение 3-6 месяцев.
Документ предусматривает создание федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ.
Федеральный регистр, помимо той информации, которая определяет количество застрахованных и категории заболеваний, должен будет иметь актуальную, фактическую информацию обеспеченности каждого льготника. Согласно закону, вести регистр будет министерство здравоохранения. Но при этом региональные сегменты федерального регистра будут заполнять и контролировать органы госвласти регионов.
Основу этого регистра будут составлять сведения из социальных регистров и единой государственной информационной системы социального обеспечения.
Также поправками было установлено право правительства устанавливать отсрочку на введение обязательной маркировки для некоторых лекарств от 3 до 6 месяцев.
С 1 июля 2020 года в России должен быть запрещен оборот лекарств без цифровых кодов.
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