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Путину предложили перенести празднование Дня России на 1 июля
Член Общественной палаты и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила президенту Владимиру Путину перенести дату празднования... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T15:08
день россии
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и новый год тоже на 1 июля перенести. уже не знают, чем бы заняться, лишь бы какую движуху создать
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
день россии

Путину предложили перенести празднование Дня России на 1 июля

14:50 08.07.2020 (обновлено: 15:08 08.07.2020)
8258
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПраздничный концерт на Красной площади, посвященный Дню России
Праздничный концерт на Красной площади, посвященный Дню России
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Член Общественной палаты и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила президенту Владимиру Путину перенести дату празднования Дня России на 1 июля.
По ее словам, нынешняя дата — 12 июня — у многих вызывает ассоциации с распадом Советского Союза.
Прохожий на Новоарбатском мосту в Москве во время праздничных гуляний в честь празднования Дня России
12 июня, 15:23
ФОМ выяснил отношение к празднованию Дня России

Аргументы за...

В свою очередь, в Госдуме заявили, что 1 июля стало исторической датой для современной и будущей России, так как в этот день состоялось голосование по поправкам в Конституцию.
Член комитета нижней палаты парламента по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов считает, что этот день достоин того, чтобы быть включенным в календарь праздников. При этом депутат подчеркнул, что нужно узнать и мнение общества по этому вопросу.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждали новую инициативу.
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... и против

В свою очередь, первый заместитель председателя Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров рассказал в эфире радио Sputnik, что считает перенос спорным.
"Было большое голосование по поправкам. Пройдут годы – мы можем еще за какие-нибудь поправки проголосовать. И что, мы каждый раз будем День России переносить?", - сказал сенатор.
Он отметил, что с переносами праздничных дат надо быть осторожнее. По его словам, многие до сих пор помнят 7 ноября, хотя День народного единства – 4 ноября.
"К тому же, вопрос спорный: 1 июля – голосование, а указ президента – 3 июля, вступила в силу Конституция 4 июля", - напомнил Джабаров.
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12 июня, 13:29
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Он предложил оставить День России 12 июня, так как все к этому привыкли.
Голосование по поправкам к Конституции прошло в России с 25 июня по 1 июля. Результаты обработки всех протоколов показали, что поправки одобрили 77,92 процента граждан, против - 21,27 процента. Явка составила 67,97 процента.
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День России
Популярные комментарии
и новый год тоже на 1 июля перенести. уже не знают, чем бы заняться, лишь бы какую движуху создать
8 июля, 15:13
Ivan Petrov
1010002
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