Путину предложили перенести празднование Дня России на 1 июля

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Член Общественной палаты и председатель Национального родительского комитета Член Общественной палаты и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила президенту Владимиру Путину перенести дату празднования Дня России на 1 июля.

По ее словам, нынешняя дата — 12 июня — у многих вызывает ассоциации с распадом Советского Союза.

Аргументы за...

В свою очередь, в Госдуме заявили, что 1 июля стало исторической датой для современной и будущей России, так как в этот день состоялось голосование по поправкам в Конституцию.

Член комитета нижней палаты парламента по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов считает, что этот день достоин того, чтобы быть включенным в календарь праздников. При этом депутат подчеркнул, что нужно узнать и мнение общества по этому вопросу.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждали новую инициативу.

... и против

В свою очередь, первый заместитель председателя Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров рассказал в эфире радио Sputnik , что считает перенос спорным.

"Было большое голосование по поправкам. Пройдут годы – мы можем еще за какие-нибудь поправки проголосовать. И что, мы каждый раз будем День России переносить?", - сказал сенатор.

Он отметил, что с переносами праздничных дат надо быть осторожнее. По его словам, многие до сих пор помнят 7 ноября, хотя День народного единства – 4 ноября.

"К тому же, вопрос спорный: 1 июля – голосование, а указ президента – 3 июля, вступила в силу Конституция 4 июля", - напомнил Джабаров.

Он предложил оставить День России 12 июня, так как все к этому привыкли.