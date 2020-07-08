https://ria.ru/20200708/1574060613.html
Украина расторгла меморандум с Россией по борьбе с терроризмом
Правительство Украины прекратило действие меморандума о сотрудничестве с Россией в борьбе с терроризмом. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T14:50
2020-07-08T16:34
россия
ситуация на украине
верховная рада украины
киев
украина
в мире
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https://ria.ru/20200708/1574058817.html
https://ria.ru/20200602/1572322072.html
Сергей И.
Ну и правильно, Украина это филиал тех, с кем мы боремся, в частности, в Сирии.
142
v.p.neznamov
Еще одно подтверждение, что на Украине президент-клоун всего лишь прикрытие для реализации курса своего предшественника - президента-олигарха.
139
66
россия
киев
украина
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_0:263:3072:1991_1400x0_80_0_0_970b7c1e795d07ecb8afc4906b14444e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ситуация на украине, верховная рада украины, киев, украина, в мире