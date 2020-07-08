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Украина расторгла меморандум с Россией по борьбе с терроризмом
Правительство Украины прекратило действие меморандума о сотрудничестве с Россией в борьбе с терроризмом. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T16:34
россия
ситуация на украине
верховная рада украины
киев
украина
в мире
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https://ria.ru/20200708/1574058817.html
https://ria.ru/20200602/1572322072.html
Ну и правильно, Украина это филиал тех, с кем мы боремся, в частности, в Сирии.
142
Еще одно подтверждение, что на Украине президент-клоун всего лишь прикрытие для реализации курса своего предшественника - президента-олигарха.
139
66
россия
киев
украина
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_0:263:3072:1991_1400x0_80_0_0_970b7c1e795d07ecb8afc4906b14444e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ситуация на украине, верховная рада украины, киев, украина, в мире

Украина расторгла меморандум с Россией по борьбе с терроризмом

14:50 08.07.2020 (обновлено: 16:34 08.07.2020)
12737
© РИА Новости / СтрингерЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 8 июл — РИА Новости. Правительство Украины прекратило действие меморандума о сотрудничестве с Россией в борьбе с терроризмом.
Инициатором стала Служба безопасности страны.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 14:24
Борьба с терроризмом не должна быть заложником игр Киева, заявил Лавров
Согласно пояснительной записке, это решение "позволит создать дополнительные правовые и политические основания для защиты национальных интересов Украины в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации и повышения авторитета Украины".
Меморандум о сотрудничестве в борьбе с терроризмом Москва и Киев подписали в июле 2012 года в Ялте. Он автоматически продлевается каждый год, если "ни одна из сторон не уведомит не менее чем за 90 дней до окончания очередного годичного периода в письменной форме другую сторону о своем намерении прекратить его действие".
Алексей Резников
2 июня, 01:31
На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России
463306617118
Обсудить 66
РоссияСитуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ну и правильно, Украина это филиал тех, с кем мы боремся, в частности, в Сирии.
8 июля, 14:57
Сергей И.
13620004
Еще одно подтверждение, что на Украине президент-клоун всего лишь прикрытие для реализации курса своего предшественника - президента-олигарха.
8 июля, 14:58
vv.p.neznamov
13240003
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